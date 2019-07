Kas tead, kuidas kuumalaine ajal jahutust leida?

Foto: Pexels.com

(Sisuturundus)

Inimene pole kunagi rahul – suvi kipub alati olema kas liiga külm või hoopis põrgukuum. Jahedaga on toime tulla veidi lihtsam, sest alati on võimalik ju rohkem riideid selga panna. Pisut keerulisem on aga kuumalaine ajal leida endale mõnusat jahutust, eriti siis, kui sul ei ole kodus ega töökohas konditsioneeri. Mis siis aitaks? Kas mõni ventilaator, soojust peegeldavad rulood või hoopis midagi muud? Uurime lähemalt, kuidas palavaga paremini toime tulla!

Keskendu oma kehatemperatuurile, mitte ümbritsevale kuumusele

Meie esivanemad said kenasti hakkama ilma konditsioneeritud õhuta ja saame ka meie! Selle asemel, et loota ilma jahenemisele, on mõttekam keskenduda omaenda kehale – ehk tegutseda selle jahutamise nimel. On päris mitu võimalust, kuidas tunda end kuumal ajal täitsa inimväärselt ja mõnusalt.

Proovi näiteks:

juua aeg-ajalt üks mõnus jahutav jääjook;

käia paar korda päevas jaheda duši all;

veeta palju aega veekogu ääres (pigem varjus);

hoida aknakatted päeval ees;

kanda kergeid õhkuläbilaskvaid rõivaid.

Nõnda toimides jahutad tõhusalt oma kehatemperatuuri ja tuled kuuma ilmaga tunduvalt paremini toime.

Pane õhk ringlema!

Kellele ei oleks tuttav tunne, et õhk on meeletult kuum, lausa seisab ja mõte ei tööta enam üldse – maailm oleks justkui seisma jäänud. Õnneks on olemas võimalusi, et seda olukorda leevendada. Näiteks ventilaator paneb õhu tõhusalt ringlema, jahutab seda ning aitab luua mõnusama olemise nii kodus kui kontoris. Kui ruumid on liiga kuumad ja tundub, et õhk seisab ning hingata on raske, siis tasub mõelda sellele, et soetada üks korralik ventilaator.

Kaks head nippi:

Suure ventilaatori juurde võid paigutada jääkuubikud või näiteks pudelitäie külmutatud veega. Kui suunad ringleva õhuvoolu külmale esemele, võib see tõhusal õhku jahutada.

Lau taga istudes ja töötades võib võtta kasutusse USB-pistiku abil ühendatava miniventilaatori.

