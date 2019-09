Soovitus: erikaitsed pikendavad telefoni eluiga tunduvalt

(Sisuturundus)

Telefon kukkus ja lõpetas töötamise? Vajad uut, kuna vana sai veekahjustuse? Neid äpardusi on võimalik vältida, kui soetad erikaitsetega telefoni. K-rauta teab erikaitsetest lähemalt rääkida, loe edasi!

Niiskus-, löögi- ja tolmukindlus ei ole sugugi kõigile telefonidele omased. Vaid konkreetsed mudelid on erikaitsetega kindlustatud. K-rauta e-poest leiad erinevate erikaitsetega mobiiltelefonid tuntud tootjatelt. Et valiku tegemine oleks lihtsam, teeme võimalustest väikese ülevaate.

Löögikindlus päästab kukkumise korral

Võib eeldada, et igaühel meist on nutitelefon vähemalt korra elus käest libisenud. Kukkumine on telefonide purunemise üks põhilisi põhjuseid. Seetõttu on paljud mudelid toodetud eriti tugeva ehk löögikindla korpusega. Kui pillad oma telefoni tihti maha, siis ole nutikas ja soeta löögikindel mudel. Kuigi see erikaitse ei päästa sinu telefoni igas olukorras – väga kõrgelt kukkudes puruneb ka kõige tugevam korpus – siis väiksemate hoopide ja kukkumiste korral on see igati tänuväärne omadus.

K-rauta e-poest leiad näiteks CAT ja Blackview löögikindlad mudelid.



Foto: Shutterstock.com

Niiskuskindlus säästab veekahjustusest

Teine levinud mobiiltelefonide kahjustus on veekahjustus. Kuigi paljud mobiiltelefonid on tähistatud niiskuskindlusega, siis ei tasu telefon taskus ujuma minna. Tootjad on niiskuskindluse puhul arvestanud mageveega, soolases merevees ei pruugi seade “ellu jääda”. Samuti tuleb niiskuskindla mudeli puhul alati veenduda, et kõik katikud oleksid tihedalt suletud. Ka kõige väiksem liivatera katiku vahel võib telefonile vees saatuslikuks saada.

Niiskuskindlatest telefonidest on K-rauta e-poes populaarsemad Xiaomi, Samsung ja Apple mudelid.

Töötelefon olgu tolmukindel!



Foto: Shutterstock.com

Töötad näiteks ehitusel, kus tolm on igapäevane keskkond? Sel juhul vajad tolmukindlat mobiiltelefoni! Tolmukindlusega kehtib sama reegel, mis veekindla telefoni puhul – pead ise olema hoolikas. Erinevad tihendid peavad olema korras ning katikud suletud. Vastasel juhul leiab peene tolm siiski telefoni sisse tee.

Kui sinu töökeskkond eeldab tolmukindlat telefoni, siis K-rauta müüb selleks ideaalseid Apple, CAT ja Huawei mudeleid.

Erikaitsega mobiiltelefonid on investeering tulevikku! Vali K-rauta.ee niiskus-, põrutus- ja tolmukindel mudel ning kasutad seda muretult aastaid. Lisaks on K-rauta e-poe garantiitingimused kliendisõbralikud ja tarne uskumatult kiire!