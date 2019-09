Globaalne makseplatvorm Stripe laienes Eestisse

Globaalne makseplatvorm Stripe laienes täna ametlikult Eesti turule. See on eriti hea uudis e-poodidele ja online-äridele, sest Stripe aitab võtta klientidelt vastu makseid üle kogu maailma juba loetud minutitega pärast teenusega liitumist.

Stripe haldab igal aastal miljardeid dollareid, teenindades miljoneid ettevõtteid – nii idufirmasid kui ka suurettevõtteid nagu Google, Amazon, Uber ja Shopify. Eesti ettevõtted nagu Click & Grow ja WeCode juba kasutavad Stripe'i.

“Eestis on palju ettevõtlikkust ja tehnoloogilist oskusteavet ning oleme veendunud, et Eesti ettevõtete globaalne laienemine jätkub ka läbitulevikus,” ütleb Stripe’i Kesk- ja Ida-Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni juht Felix Huber. „Stripe soovib suurendada loovate ja ambitsioonikate Eesti ettevõtetele ekspordivõimalusi.”

Alates tänasest saavad Eesti ettevõtted hakata vastu võtma makseid enam kui 130 valuutas juba 10 minuti pärast. Eestisse laienemisega annab Stripe nendele ettevõtetele juurdepääsu oma globaalsele makse- ja arveldusvõrgustikule. Lisaks maksete vastuvõtmisele saavad ettevõtted kasutada Stripe’i ka oma raamatupidamisarvestuses, arveldamiseks, väljamaksete tegemiseks kolmandatele osapooltele ja äritegevuse optimeerimiseks mobiilimaksete valdkonnas - kõike saab teha ühelt tsentraliseeritud näidikulaualt. Lisaks saavad Stripe’i kasutajad juurdepääsu ka sellistele mobiil- ja digimaksete teenustele, nagu Apple Pay ja Google Pay.

Stripe kaitseb Eesti ettevõtteid online-pettuste eest

Ettevõtetele, mis soovivad müüa oma tooteid ja teenuseid klientidele üle kogu maailma on lisaks mitme valuuta käsitlemisele üks suurimaid probleeme just online-pettused. Stripe kasutab kõrgtehnoloogilist masinõpet, et pakkuda parimat võimalikku kaitset ja turvameetmeid, et kaitsta Eesti ettevõtteid ja nende kliente pettuste eest.

Stripe kiirendab uusi online-ärimudeleid

Kuna üha rohkem äritegevust liigub veebi, kasvab kiiresti ka uut tüüpi veebiäride arv, sealhulgas turuplatsid, ühisrahastus- ja tellimisettevõtted. Stripe annab Eesti tarkvaraarendajate ja ettevõtjate käsutusse vajalikud tööriistad, et nad saaksid osaleda järgmise laine veebihiiglaste arengus.

"Stripe tagab teile tõeliselt sujuva kogemuse. Seda on lihtne seadistada ja integreerida erinevate veebiplatvormidega, see toetab hästi rakendusliidest ja kliendibaase ja on äärmiselt kasutajasõbralik," ütles Helen Vellemaa, Click & Grow finantsjuht. Click & Grow arendab, toodab ja müüb taimekasvatussüsteeme.

"Otsisime kuude kaupa paindlikku makseplatvormi, mida saaks sujuvalt integreerida meie veebipõhise rahaülekandeteenusega. Stripe'i paindlik rakendusliides andis meile võimaluse kujundada oma kassakogemust täpselt nii, nagu me seda ette kujutasime. Pärast Stripe'iga liitumist lõpetasime otsingud, mõistes, et olime leidnud, mida me vajasime," sõnas Manos Kalaitzoglou, Eestis registreeritud tarkvaraettevõtte Arcweave’i asutaja ja tegevjuht.

Arcweave OÜ müüb oma põhitoote, mänguarendajate tootlikkuse tõstmisele suunatud pilvepõhise disaini- ja projekteerimislahenduse Arcweave kuupõhiseid ja iga-aastaseid tellimusi. Ettevõtte põhikliendid on sõltumatud ja keskmise suurusega või suured mänguarendajad ja -tootjad. Kliendid teevad tellimuse ostmisel koheselt makse koos igakuise või iga-aastase arveldamisega vastavalt valitud tellimuse tüübile.

"SheCode’I maksete töötlemise töökorraldus sai ilusti paika pärast liitumist Stripe’iga. Lahendus on olnud väga töökindel ja arendajasõbralik, mis on teinud meil oluliselt lihtsamaks pakkuda rohkem erinevaid programmeerimisalaseid koolituskursusi naistele üle maailma,” kommenteeris Matt Delac, rahvusvahelise start-up ettevõtte SheCodes (WeCode OÜ) tegevjuht. SheCodes õpetab üle maailma naisi programmeerima.

Stripe’i hinnakujundus ei sisalda seadistustasusid, kuutasusid ega peidetud tasusid. Eesti vahendustasud algavalt tasemelt 1,4% + 0,25 eurot iga õnnestunud kaardimakse eest.