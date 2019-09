Asi, mille vajalikkusest vannitoas sa ilmselt varem midagi ei teadnud

Statistika ütleb, et kraanikausi ümbrus ja pesemisvahendid on kümneid kordi rohkematele bakteritele koduks, kui WC pott. Et sinu hambahari oleks alati bakterivaba, pakub Xiaomi Mijia UV puhastusega hambaharja nagi.

Kompaktsete mõõtmetega nagi on sisemise liitiumakuga (1500 mAh, vajab kord kuus laadimist) ning seinale mugavalt kleebitav. Mõeldud kuni neljale hambaharjale.

Peale harja kasutamist ja hoidikusse tagasi riputamist käivitub automaatselt UV "pesu" 253,7-nanomeerisel lainepikkusel, mis hävitab 99% bakteritest.