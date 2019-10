Video: Volkswagen kastika Amarok Hunter ülevaade - Seda ei osta need kes võiks.

Volkswagen Amarok Hunter on Amaroki, 20000€ baasmudelist kallim, eriversioon, mis mõeldud looduses liikujatele ning nagu ka nimi ütleb, jahimeestele.

Kuid sellel on üks väga suur puudus, miks seda kunagi ei osta inimesed, kes on konkreetse auto sihtrühm.

Amarok Hunter on vaieldamatult kõige mugavam maastikusuutlk kastikas või isegi maastur millega sõita. Pidev nelivedu neelab kruusa- ja metsateid ning aitab välja ronida ka keerukamatest kohtadest.

See on avaram, kui konkurendid, võimsam, mugavam sõita pikki trasse jne

Paraku ei näe neid metsas liikumas just liiga tihti, kui üldse.

Pigem pargivad need linnas paneelmajade vahel ning metsa tullakse vanade Audi rontidega, Subarutega, Dacia dusteritega.

Kuid eks siit saabki jääda põrgatama palli kahe leeri vahel: mis on mõistlik ja mis mitte.

Maksta 400€ auto eest iga kuu nagu oleks ebamõistlik Eesti keskmise kuupalga juures, kuid 100€ sigaretide alla mitte.

Kus väljas 10€ eest söömine võib tunduda kallis, kuid 4 kasti õlle pärast Lätti sõitmine mitte.

Ning kes olen mina, et öelda, mida keegi võib või ei või teha. #äraolevaene. - Kasutuses juba enne LHV kampaaniat.

