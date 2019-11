Arvuti graafikadisainerile: milline valida?

(Sisuturundus)

Oled sa alustav graafikadisainer või töötad selles ametis juba pikalt, on arvuti sinu tähtsaim tööriist. Graafikadisaineri töös on võimsa protsessori, piisava mälumahu ja suure monitoriga arvuti eluliselt tähtis, et teha oma tööd maksimaalselt hästi. Lai arvutite valik võib alguses üsna segadusse ajada - kuidas graafikadisaineri tööks sobivat arvutit valida?

Videokaart – graafikadisaineri suurim abimees

Graafikadisaineri jaoks on loomulikult kõige tähtsam videokaart. Parem videokaart ehk GPU tagab selle, et saad töötada parema visuaalse kvaliteediga ning see muudab sinu töö kõvasti paremaks. Videokaardi üks plusse on see, et isegi kui sinu arvuti GPU hakkab ajale jalgu jääma, saad valida parema videokaardi siit.

Protsessor – sinu arvuti aju

Protsessor on sinu arvuti aju ning eriti graafikadisaineri töös võib olla väga oluline. Pidevalt tulevad välja uued programmid, mis nõuavad paremat protsessorit. Kui otsida uut arvutit, peaks graafikadisainer vaatama sellist, milles on vähemalt 1GHz protsessor, parem kui 2GHz või rohkem.

Mälu – mida rohkem, seda uhkem

Arvuti juures on oluline ka mälu ehk RAM. Graafikadisainer võiks oma tööarvutiks vaadata arvutit, mille RAM on vähemalt 8GB, ideaalseks peetakse aga 16GB.

Kõvaketas – et sinu arvuti oleks kiirem

Kõvekettad jagunevad kaheks – HDD ja SSD, millel on kummalgi oma plussid ja miinused. HDD kipub olema soodsam, ent SSD on palju vastupidavam, sest temas ei ole nii palju liikuvaid juppe nagu HDD-s, mis sobib paremini sülearvutitesse. Suurim vahe on aga kiiruses – SSD-ga arvuti on palju kiirem. Kui rääkida numbritest, siis on 1TB kõvaketas alustuseks hea, kuid 2TB ilmselgelt juba palju parem. Aga nagu ka videokaardiga, saab kõvaketast alati vahetada ning mälu juurde panna. Kui on aga tahtmine hoida andmeid välisel kõvakettal, leiad suure valiku siit.

Monitor – vali parim

Monitor on graafikadisaineri töös väga oluline, sest võimalikult hea pildikvaliteet ekraanil aitab sul paremini teha sinu tööd. Ekraane on kolme erinevat tüüpi: TN, VA ja IPS. Graafikadisaineri tööks on parimad kas VA või IPS ekraanid, millest TN-i kvaliteet kaugele maha jääb.

Kusjuures graafikadisainerid on tihti öelnud, et ei tasu osta lauaarvutit komplektis koos monitoriga, sest see ei pruugi sinu vajadustele vastata. Monitoride laia valiku vaatamiseks kliki siia. Graafikadisaineri monitor peaks olema resolutsiooniga vähemalt 1280x800 ja rohkem.

Graafikadisaineri peamine töövahend on tema arvuti ning selle valimine ei ole lihtne. Kui töötad visuaaliga, on sinu jaoks tähtsaim muidugi videokaart ning monitor, mis aitavad parimat tööd teha. Aga unustada ei tohi ka protsessorit ega RAM-i, mis aitavad sul teha tööd kiiremini ja jõudsamalt.