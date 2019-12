Mida kodumasinad tahaks sulle öelda?

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Kodumasinad teevad elu lihtsaks ja tänapäeval on heaks abiks kodutehnika internetipood, kust saab uue seadme soetada kerge vaevaga. Kuid vahel on kodumasinatega seotud ka probleeme, mis tekitavad närvikulu. Vaatame lähemalt mõnda levinud muret, mille puhul kodumasinad tahaks kasutajale ise öelda, mis neil parasjagu viga on.

Nõud ei lähe masinas puhtaks

Masin proovib öelda, et sooja vett ei ole piisavalt.

Kõige tähtsam on nõudepesu juures see, et masin vajab sooja vett. Enne nõudepesumasina käivitamist laske kraanikaussi veidi kuuma vett. Kui kuum vesi tuleb kraanist välja kolm minutit, täitub teie nõudepesumasin kolm minutit külma veega. Rasvast jagu saamiseks ja pesuvahendi õigeks toimimiseks läheb tarvis kuuma vett.

Külmiku põhja koguneb jää

Mida külmik proovib teile öelda: sulatuse äravool on ummistunud.

Kui külmik läbib on sulatustsükli, peaks sulatatud vesi voolama äravoolu kaudu tilgakaussi. Kui äravool on ummistunud, koguneb vesi sügavkülma põhja ja muutub jääks. Mudelite puhul, millel on sügavkülmik pealpool, võib märgata allpool külmikusse tilkuvat vett. Kõrvuti asetsevate külmikute korral võib vesi põrandale lekkida.

Probleemi saab lahendada, kui eemaldada külmkapist ja sügavkülmast kogu toit, ühendada seade pistikupesast lahti ja lasta külmikul sulada. Siis peaks ummistuse põhjus välja voolama.

Riided ei saa kuivaks

Pesukuivati tahaks öelda, et filter on ummistunud. Filtrit peab puhastama pärast iga kuivatussessiooni. Kangakiudude või tolmuga ummistunud filter vähendab õhuvoolu. Ja isegi kui filter tundub puhas, ei pruugi see nii olla. Puhastage seda vahel isegi seebi, vee ja harjaga.

Eestlaetav pesumasin lõhnab halvasti

Masin sooviks teile öelda, et selle sees on hallitus ja niiskus.

Eestlaetavatel pesumasinatel on eriti tugevad tihendid. See tähendab, et masina sisemus võib jääda niiskeks, võimaldades hallitusel kasvada. See on eriti tavaline just uksetihendi puhul. Sellisel juhul võiks kord kuus teha läbi n-ö puhastustsükli kuuma veega – käivitage masin ilma rõivalaadungita ja lisage spetsiaalset puhastusvahendit (mida pakub müügiks näiteks mõni kodutehnika internetipood).

Üldisem nõuanne: Hoidke käterätik käepärast ja kui tavapärane pesutsükkel on lõpetanud, pühkige niiskus uksetihendi ümbert ära ja jätke uks pesemiste vahel pisut paokile.

