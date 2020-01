Detsembris müüdi läbi aegade enim Subaruid

Äsja lõppenud 2019. aasta detsembris saavutas Subaru Eestis läbi aegade parima müügitulemi, kui 235 müüdud autoga ületati esmakordselt 26 aasta jooksul kahesaja künnis.

Rekordilist müügitulemust vedas Subaru lipulaev Outback, mida registreeriti detsembris 135 autot. Sellel järgnes alles detsembri alguses Eestisse jõudnud Subaru Foresteri uus põlvkond. E-Boxer hübriidajamiga varustatud Forestere registreeriti detsembris 81 sõidukit.

Müügitulemusele aitasid kaasa ka kompaktne linnamaastur Subaru XV ning sportkupee Subaru BRZ (vastavalt 18 ja 1 autot).

Subaru jätkuv populaarsus näitab, et sarnaselt teistele riikidele on ka autoomanikud sõidukitega rahul. Subaru on end Eesti kliimas tõestanud ning hinnatakse nelikveo, töökindluse ja nauditavate sõiduomaduste kombinatsiooni, ütles Ringo Rahumeel, SUBARU Nordic AB Baltikumi piirkonna juht.

Subaru on Eesti turul esindatud alates 1993. aastast ning tänaseks töötab Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis kokku viis Subaru esindust.

Arvutimaailma kommentaar:

Am.ee videoprodutsent ja kaasautor Marko Habicht sõitis Subaru Outbackiga 2018 aastal ligi kolm kuud ja tuhandeid kilomeetreid, kaardistades 360 piltidega Google mapsi, koostöös MTÜ Reisijutud, Samsung Eesti ja Photopointiga, EV100 raames üle 100 Eesti matkaraja ja lõkkekoha.

Subaru oli vääriline kaaslane ning olles kliirensi poolest parem, kui 90% müüdavatest maasturitest. Pakkudes sümeetrilist nelivedu, mida paljudel SUV-del ei ole valikuski, jõudis projektis osalenud Outback ning XV kohale ka kaugematesse kohtadesse ning, mis kõige tähtsam, tagasi.

Subarud on hästi varustatud ka lihtsamate varustusastmetega ning pigem kaasneb kõrgema varustusega mugavusvarustus, nagu rohkem kõlareid, nahktuba ja elektriline luuk, mitte turvalisus või sõiduomadusi muutvad omadused.

EV100 projekti raames enim vaadatumad pildid:

Allikas https://www.subaru.ee/

Piltide autor: Marko Habicht