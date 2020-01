Startup Estonia esitles uut iduettevõtete andmebaasi

Tahad teada, millised idufirmad mida Eestis teevad? "Estonianmafia andmebaas annab sellest nüüd täpsemalt teada. Startup Estonia tuli välja uuendatud Eesti Startup Andmebaasiga, mis annab senisest palju täpsema statistilise ülevaate Eestis tegutsevatest iduettevõtetest ja idufirmade sektoris toimuvast.

Eesti Startup Andmebaas annab ilmselt kõige ulatuslikuma ülevaate Eesti startupidest. "Oleme Eesti idufirmade andmeid hallanud umbes kolm aastat, kuid nüüd viisime parima teadmise järgmisele tasemele, võttes kasutusele ka uue kaasaegse platvormi. Meile teadaolevalt on Eesti andmebaas nüüd kõige laiapõhjalisem startup andmebaas maailmas," ütles Startup Estonia juht Maarika Truu.

Bolti kaasasutaja ja Eesti Startupjuhtide Klubi president Martin Villig tõi välja, et uus andmebaas loob head eeldused kohaliku startup-kogukonna tugevdamiseks ja iduettevõtete kasvuks.

"Startup sektor on viimastel aastatel kasvanud keskmiselt 30% aastas ning see annab olulise panuse Eesti majandusse. Andmebaas loob tugeva aluse kasvu jätkumiseks – andmebaasiga liitunud iduettevõtted on nähtavad nii potentsiaalsetele investoritele, koostööpartneritele ja klientidele kui ka kogu kogukonnale," ütles Villig.

Startup Estonia hallatavas andmebaasis on täna 988 startuppi ehk idufirmat, mis on ligi kaks korda enam võrreldes varasemaga.

"Meie andmekogumise meetodid on oluliselt paranenud ning kasvanud on nii andmebaasis olevate startuppide hulk kui ka kogutud andmete kvaliteet," selgitas Truu.

Eesti Startup Andmebaasi andmete aluseks on iduettevõtete poolt esitatud andmed, Startup Estonia poolt avalikest allikatest kokku koondatud info ning Eesti Maksu- ja Tolliameti andmed. Tänu uuele platvormile saavad ka iduettevõtted ise oma andmeid hõlpsasti uuendada ja täiendada ning kogukonnaga liituda, et hoida ennast kursis startup maailmas toimuvaga.

Startup Estonia kodulehel on andmebaas kõige populaarsem alamleht, mida külastab umbes 15 000 kasutajat kuus. "Kõigile huvilistele avatud andmebaas kinnitab, et siinne idusektor on avatud ning igal huvilisel on võimalik vabalt andmebaasi kaudu kohalike iduettevõtetega tutvuda ja sektori arengul silma peal hoida," lisas Truu.

Andmebaasist leiab nii iduettevõtte nime, registrikoodi ja asutamise aasta kui ka täpsemaid andmeid tegutsemissektori ja kasutatavate tehnoloogiate kohta, toodete ja teenuste kirjeldusi, infot töötajate arvu ja makstud tööjõumaksude, käibe ja investeeringute kohta ning palju muud.

Startup Estonia teeb andmebaasi põhjal statistilisi ülevaateid, kuid ka kasutajad ise saavad luua enda vajadustele vastavad raportid, kasutades selleks erinevaid filtreid. Startuppe saab filtreerida tegutsemissektori ja kasutatavate tehnoloogiate, ärimudeli ja arengustaadiumi alusel.

Eesti startup andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud iduettevõtted, mis on tegutsenud kümme aastat (k.a.) või vähem ning mis on orienteeritud kiirele globaalsele kasvule, mille toode või teenus ja ärimudel on globaalselt skaleeritav.

Eesti Startup Andmebaas põhineb Startup Includeri platvormil ning selle andmetega saab tutvuda Startup Estonia kodulehel.