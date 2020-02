Võimsaim sülearvuti, mis eales loodud – Apple MacBook Pro

Foto: Shutterstock.com

(Sisuturundus)

Kas sa teadsid, et Apple MacBook Pro on üks võimsamaid sülearvuteid, mida hetkel turul pakutakse ning see sobib suurepäraselt ka kõige nõudlikumatele kasutajatele. Kohe teemegi sellest tippklassi sülearvutist põgusa ülevaate.

Apple MacBook Pro – tippude tipp

Võrreldes varasemate Apple’i sülearvutitega on uuematel Pro mudelitel:

suurem jõudlus tänu Intel Core i9 protsessorile;

suurim graafikavõimsus tänu uue põlvkonna AMD Radeon Pro seeriale;

kestvam aku;

suurem salvestusruum tänu uue põlvkonna SSD kõvakettale;

turvakiibiga Apple T2 Security Chip varustatus ning palju muud.

Retina-ekraan – suur ja kaunis töölaud

Retina-ekraan on esmakordne, mida MacBook sülearvutite puhul on kasutatud. See suure pikslitihedusega ekraan toob vaatajateni eredad valged toonid ning laia värvigamma, tagades teravad, säravad ning elutruud pildid ja videod.

Suurepärane helikvaliteet ning parim graafikalahendus

Pro seeria sülearvutil on väga hea helisüsteem ning kolm stuudiokvaliteediga mikrofoni, mis tagavad niivõrd selge stereoheli, mida pole sülearvutite puhul varem kuuldud.

Lisaks laitmatule helikvaliteedile pakub MacBook ka suurepärast graafikat. Seda tänu uuele lahendusele, mille tõttu toimub video sujuvam esitus ja kiirem renderdamine.

Täiustatud klaviatuur

...tagab mugava ja vaikse tippimise. Lisaks toob Touch Bar kasutajani olulised otseteed ning puutetundlik Touch ID võimaldab kasutajal end kiirelt ja mugavalt tuvastada.

Lisaks sellele võimaldab Escape klahv vahetada kiirelt vaateid ja režiime ning pööratud T-kujuline klahv tagab sujuva navigeerimise, mis on vajalik mänguvaadete või näiteks arvutustabelite ning pikkade koodiridade vahel.

Kestvaim aku vastupidavus

Nagu juba eespool mainitud, töötab MacBook Pro sülearvuti uue põlvkonna SSD kõvakettaga, mille ehituses on kasutatud flash-mälu. Tänu flash-mälule töötab sülearvuti praktiliselt hääletult ning on kindlustatud selle ülekuumenemise vastane kaitse. Lisaks kõigele tarbib sülearvuti ka vähem voolu ning selle aku kestab kaua, kuni 10 tundi.

Olgu sa profi- või tavakasutaja, Apple MacBook Pro täidab hetkega kõik sinu vajadused ning loob suurepärased eeldused mugavaks tööks.