Milline on parim telefon lapsele?

Digiajastul puutuvad meie lapsed kokku nutimaailmaga enne, kui suudavad moodustada oma esimesi lauseid. Nutitelefon on värviline, põnev ja ihaldusväärne igas vanuses lastele – veidi aega nutimaailmas annab lapsevanematele võimaluse hetkeks hingata ja tegeleda oma asjadega. Siiski saabub üsna kiiresti aeg, kus lapse jaoks ei ole nutitelefon pelgalt meelelahutus vaid igapäevaeluks vajalik seade. See juhtub tavaliselt 7-8 aasta vanuselt, kui laps alustab kooliteed.

Esimese telefoni valimine

Selleks, et õpetada lapsele telefoni kasutamise kogemust, on hea alustada hoopis tahvelarvutist. Tahvelarvutile saab seadistada piisavalt vanemliku järelevalve rakendusi ja suunata last kasutama nutiseadet vastutustundlikult ja hoiatada neid võõrastega suhtlemise ning liigse info jagamise eest. Suure tõenäosusega on teie laps enne telefoni valimist juba väga hästi kursis kõige uuemate mudelitega. Siiski tasuks esimeseks telefoniks soetada mõni lihtsam ja soodsam telefon, sest äpardusi ikka juhtub. Kui siiski otsustate valida kallima mudeli, on hea mõte sõlmida seadmekindlustus, et ei tekiks ootamatuid väljaminekuid. Nutitelefone aitab kaitsta ka korralik ümbris.



Foto: Unsplash

Õnnetusi aitab vältida väiksemate ja kompaktsete nutitelefonide valimine. Väiksem telefon sobib hästi lapse kätte ja ei kuku nii kergesti maha.

Telefoni valimine on kompromisside tegemine

Enne telefoni ostmist tuleks lapsega arutada, mida ta soovib seadmega teha. Osadel mudelitel on väga hea kaamera, sellega saab teha häid pilte ja filmida videosid. Sellisel juhul vajate ka rohkem mälu. Kui lubate lapsel telefoniga mängida, võiks sellel olla võimsam protsessor. Aku mahtuvus ja vastupidavus on samuti oluline, et laps oleks terve päeva kättesaadav.

Telefoni kasutamist tuleb õpetada

Telefon pakub lõpmatult võimalusi Internetis surfata, rakendusi alla laadida ja mänge mängida. Hea oleks esimese telefoni puhul kohe kokku leppida reeglid selle kasutamise osas, näiteks selleks sobiv aeg ja koht. Miks mitte kehtestada kodus nutivabad tsoonid. Seadme sisu tuleks kaitsta võõraste eest korraliku parooli või sõrmejäljelugejaga. Samuti on väga oluline rõhutada, et telefoni ei kasutata liigeldes. Teenusepakkujatel on mitmeid pakette, millega saab lapse tegemistel silma peal hoida ja ennetada liigseid kulutusi kõnedele ja sõnumitele.

