Kuhu liigub 2020. aastal online kasiino, kuhu e-sport betting ja mis on neil ühist?

Pildi allikas: Unsplash.com

(Sisuturundus)

On vana uudis, et e-sport ja online kasiinod on ka 2020. Aasta kriisi ajal tõusvad tähed ning miljarditööstusest on kiirelt multi-miljadritööstus saamas. Mitte ainult ei võimalda e-sport mängijaid ja võistlejaid samal lehel hoida (kaob ära ütlus: „miks sa ise ei mängi vaid ainult teisi mängimas vaatad?“), sest sama mängu mängivad nii võistlejad ise kui ka nende pealtvaatajad. Lihtsalt erinevatele tasemetel. Eesmärk on sageli uute võtete ja strateegiate õppimine.

Kasiinod selles osas sobivad ideaalselt väiksematele arvutimängude sõpradele, kelle kirg on õnnemängudest saadud adrenaliin. Mõlemad on hobid aegade algusest ja sobivad erinevatele inimestele. Vaatame lähemalt, millises suunas kumbki liigub ja mida võib tuua tulevik?

Mida toob online kasiinode maailm?

Vaieldamatult toob internet endaga kaasa teatud mugavuse – kunagi varem pole me saanud voodis, teki all olles kasiinos käia. Teinekord ei tahagi füüsiliselt kasiinosse koha peale minna, sest kodus on lihtsalt parem. Inimesed ihkavad vabadust ja tahavad saada valida. Suure tõenäosusega võime näha uut tüüpi netikasiinode tulekut, kus sellised veebilehed hakkavad turgu juhtima, sest tarbija tahab oma vajaduste järgi valmistatud sisu. Netikasiinod saavad sellist personaliseerimist võimaldada, sest neid ei piira ruumi puudus – mängijatele on alati vähemalt 1 istekoht laua ääres vaba.

Mine siia, et näha 2020. aasta uusimat online slottide trendi, kuhu UX/UI spetsialsitid on selgelt tegutsema lastud, sest iga element on kasutajakogemusele kalibreeritud. Kuna konkurents on enneolematult tihe (ja võib ennustada, et läheb ainult tihedamaks), siis pelgalt väärtuspakkumiste põhine lähenemine ei too kliente tagasi. Tuleb luua võimalikult lihtne, mugav ja sõbralik kasutajakeskkond ning seeläbi investeerida korduvkülastajatesse.

Mida toob e-spordi maailm?

Tegelikult ei ole viimase paari aasta jooksul e-spordi enda arengus põhjapanevaid muutusi toimunud. Peavoolu teadmine selle olemasolust ja süsteemidest on paranenud, suurendades mängijaskonda. Kõige rohkem on arenenud võistlusmängud ise, nihutades klassikalisest MOBA (Dota 2, League of Legends) stiili võistlusmängude fookust Battle Royale (Fortnite, PUBG) tüüpi mängudele üle, kuid ajaloolisi auhinnafonde vaadates juhivad MOBA stiili mängud veel pika puuga.

Suured auhinnafondid meelitavad mitte ainult rohkem meeskondi võistlema, vaid suurendavad iga aastaga mängijaskonna arvu. See toob kaasa aina kasvava vajaduse online panuste tegemiseks, sest nii mõnigi mängija tahab oma teadmised teenima panna ja oma lemmik tiimi edule (või ebaedule) panustada. See seab online kasiinod surve alla, sest mingi hulk hasartmängu klientuurist võib tuleva paari aasta jooksul espordi ja online kasiinode vahel pendeldama asuda. Ühelt poolt sest võistlusmängud on tema kirg ja teiselt küljelt sest online kasiino pakub rohkem adrenaliini ja pinget.

Kokkuvõtvad mõtted

Praegune COVID-19 eriolukord näitab, et e-sport ja online kasiinod on tänapäeva meelelahutuse lahutamatu osa. Mitte ainult pole oodata kodus töötamise kasvutrendi tulevikus, vaid digitaliseerumise käigus võime näha kuidas sport aina enam virtuaalruumi kolib. Tulevik suundub internetti, kiiremad saavad lihtsalt paremad kohad.

Tuleva paari aasta jooksul võime kindlasti näha, et online kasiinod ja e-spordi panustmine hakkavad üksteisega üha suuremal määral konkureerima. Mõlemad sihivad sarnaste huvidega vaatajaskonda, kuid pakuvad erinevat tüüpi lahendusi. Võib juhtuda, et e-spordi esmane tuhin läheb üle ja seda vaadatakse nagu igat teist spordiala ennustamist, taastades turul stabiilsuse. Samas, võib-olla tuleb online kasiinodel kohaneda ja gamicifacion’i abil sihtida täiesti uue nurga alt.

Kindel on see, et hasartmängud ja rahaga panuste tegemine pole igaühele ning ühtegi rahalist raskust seeläbi ei saa lahendada. Panuseid tuleks teha vaid selle rahaga millest ollakse valmis loobuma. Tegemist on hobiga, mis maksab raha. Isegi kalamees peab ühel hetkel oma esimese õnge koos lantidega ostma.