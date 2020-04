Huawei AppGallery uutes P40 seeria telefonides – saa osa unikaalsest ökosüsteemist!

(Sisuturundus)

Kas oled märganud, et sinu ootused ühele korralikule nutitelefonile kasvavad aasta-aastalt? Mis oleks, kui leiad ühe oma klassi soodsaima telefoni, mis teeb uskumatult professionaalseid pilte ja võimaldab neid vaid paari liigutusega sotsiaalmeediasõbralikuks muuta. Kui telefoni akut ei pea iga päev laadima ja kõik mängud on FullView ekraani silmapaistva värvigamma ja kuulikindla protsessori tõttu täiesti uuel levelil. Sõna otseses mõttes.

Huawei uusim, kauaoodatud P40 seeriasse kuuluv P40 lite kõike seda suudabki. Tõepoolest, Huawei P40 lite on pildistamiseks ideaalne seade oma tagaküljel asuva nelikkaamera ja suurepärase optikaga. „Kaamerasüsteem koosneb 48 MP põhikaamerast, 8 MP ülilainurk-objektiivist, 2 MP makro-objektiivist ning 2 MP Bokeh-objektiivist, millega saab jäädvustada erineva süžeega pilte – laia nurga alt, teravamalt ning täiesti lähedalt,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Täiesti uskumatuid tulemusi näitab see seade pimedas pildistades. Teate ju küll, kui proovida jäädvustada ilusat linnakuma või valgusmängu ja kaamerale jääb vaid määratlematu objekt. P40 lite telefoniga seda muret pole. Ja ka sellega tehtud selfid jäävad Instagramis silma – nagu tuntuima profifotograafi tehtud!

Gaming time

Viimastel aastatel on telefonimängude populaarsus taas tõusuteel – ligikaudu kolmandik maailma elanikkonnast mängib nutitelefonis. Statistika näitab ka, et mängud on enim allalaetud rakendused teismeliste seas.

Just seetõttu pakub ka Huawei P40 lite kasutajale täiustatud mängukogemust. „Telefoni korpuses peitub piisavalt jõudlust, et tulla toime ka kõige nõudlikumate mängudega. Uue põlvkonna GPU Turbo pakub ilma viivituseta HD-graafikat ja suurt kaadrisagedust, et sujuv kogemus on tagatud ka kiires mängutuhinas. See tarbib ka üllatavalt vähe energiat, seega saate mängida palju kauem,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Kusjuures telefoni 4200mAh akul on 40W HUAWEI SuperCharge võimekus, laadides kõigest 30 minutiga täis 70% akust.

Saa osa Huawei ökosüsteemist ja AppGallery platvormist

P40 seeria, kaasarvatud lite versioon on üks esimestest Huawei telefonidest, mis tuleb sisseehitatud AppGallery rakenduste platvormiga. AppGallery on maailmas suuruselt kolmas äpipood ja sealt allalaetavad rakendused töötavad ideaalselt just uute Huawei telefonidega.

Kõik kõige populaarsemad rakendused on uuendatud AppGallery’s olemas. Täpsemalt leiab sealt 1200 maailma tipprakendust ja 1000 maailma kõige enam kasutatud rakendust ning pidevalt käib töö kohalike äppide valiku laiendamiseks.

Kui sa enda lemmikäppi mingil põhjusel Huawei AppGallery’st ei leia, siis selle allalaadimiseks on mitmeid alternatiive. Neid saab alla laadida ametlikelt veebilehtedelt, kasutada Quick Apps süsteemi või uut Phone Clone’i lahendust enda andmete liigutamiseks eelmisest telefonist. Tuleb lihtsalt mõlemas seadmes Phone Clone sisse lülitada, tuvastada oma uus ja vana seade, ning siduda need. Phone Clone võimaldab seadmetevahelise andmevahetuse hoolimata sellest, millist operatsioonisüsteemi varem kasutasid.

Huawei võtab AppGallery’s arvesse ka kasutajate soove. Kui annad platvormi kaudu teada puuduolevast, kuid väga olulisest rakendusest, siis võtab ettevõte selle lisamise enda südameasjaks ning annab isiklikult märku, kui rakendus on platvormile saabunud. AppGallery meeskond teeb koostööd parimate arendajatega üle maailma.

Et uue P40 lite telefoni kõigist omadustest osa saada, otsi AppGallery’st spetsiaalseid fototöötlusprogramme ja populaarsemaid mänge ning tunneta nelikkaamera ja Kirin 810 8-tuumalise protsessori tõelist jõudlust.