Ekspert: e-kaubanduse kiire kasvutrend jätkub ka peale pandeemia lõppu

Koroonaviirus saatis miljardid inimesed kogu maailmas „puhkusele“ ning e-kaubanduse populaarsus sööstis üles. Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artjom Umanets rääkis lähemalt, millised on e-kaubanduse eelised pandeemia ajal ja mis saab sellest valdkonnast tulevikus.

Pandeemia ajal teevad inimesed rohkem internetioste. Esiteks hoiab see aega kokku, teiseks on see mugavam ja aitab otsekontakte vältida ning kolmandaks saab internetist osta ka odavamalt.

"E-kaubanduses on praegu näha korralikku kasvu. Võib rääkida 25–30 protsendist. Nii on see eranditult kõigis arenenud riikides ning trend püsib ka peale koroonaviiruse seljatamist," ütles Ukraina turul edukalt netikuulutuste äri ajava RIA.com Marketplaces OÜ juht Artjom Umanets.

Tema sõnu kinnitab rahvusvahelise logistikaettevõtte DPD uuring. Internetioste tegevatest Eesti tarbijatest nõustus 76 protsenti sellega, et netiostud aitavad ennekõike aega kokku hoida. Raha säästmise väitega oli nõus 66 protsenti. Huvitav on ka see, et 55 protsendi vastajate arvates aitavad e-ostud vältida stressi, mida tekitab tavapoodide külastamine.

Umanets tõi esile huvitava fakti Ukraina kasvunumbrist rahvusvahelises võrdluses. Vastavalt Payoneeri reitingule oli Ukraina e-kaubanduse tulude kasvutempolt 2019. aasta kolmandas kvartalis maailmas teisel kohal. "Ukraina e-kauplejate arv tõusis mullu kolmandas kvartalis 27 protsenti ning tulud lausa 52 protsenti. Olen veendunud, et peale pandeemia lõppu võtab Ukraina jälle sisse auväärse koha riikide seas, kus võib edukalt ära ajada. Ka e-kaubandus jätkab kasvu," lisas Umanets.

"Loomulikult valitseb kõige suurem nõudlus tarbekaupade osas, kuid automüük ei jää samuti maha. Pandeemia ajal peavad paljud müügikohad ennekõike silmas pidama klientide turvalisust," jätkas Umanets. "Näiteks meie automüügiportaalis AUTO.RIA.com kontrollime müüki pandud autodel 16 erinevat näitajat. Anname ostjatele kogu auto kohta info, kontrollime tehnilisi ja juriidilisi andmeid, näitame sõiduki ajalugu VIN-koodi põhjal. Mida see annab? Inimene ei pea kuhugi minema, raiskama aega sõidule ning võtma ühendust paljude inimestega. Ta võib otsida endale välja auto, mida oleme eelnevalt juba kontrollinud. Seejärel saab ta otsustada, kas läheb kaubaks või mitte. Lõpuks valitakse välja auto, mis on kontrollitud, ilma et peaks inimestega lävima ning saab tunda end turvaliselt."