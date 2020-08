LG esitleb IFA-l õhupuhastiga näomaski

Kes oleks osanud aasta tagasi arvata, et näeme IFA-l sellist uudistoodet? Elektroonikafirma LG on tänavusel IFA 2020 tehnoloogiamessil tulnud välja uue isikukaitsevahendiga, mis märgib ühtlasi ka täiesti uue tootekategooria sündi ettevõttes: (kaasas)kantav õhupuhasti. Toode on valitud turgudel saadaval alates neljandast kvartalist ja töötab nagu mehaanilise puhastusseadmega näomask.

LG PuriCare kantav õhupuhasti lahendab korduvkasutatavate maskide ebaühtlase kvaliteedi probleemi on mõeldud analoogselt maskile näol kandmiseks. Seade kasutab kahte H13 HEPA õhufiltrit, mis sarnanevad kodustes õhupuhastites kasutatavate õhufiltritega.

Vahetatavad filtrid pakuvad PuriCare Wearable'i abil puhast õhku nii siseruumides kui ka välitingimustes. Kuna läbi maski on tavaliselt raskem hingata, siis suunab seade välisõhu läbi kahe ventilaatori. Patenteeritud hingamissensoriga õhupuhasti puhub kandjani puhast, filtreeritud õhku, mida toetab hingamisandur, mis aitab tuvastada kasutaja hingetõmmete tiheduse ja mahu ning sellele vastavalt reguleerida kolme eri kiirusega ventilaatorit. Ventilaatorid kiirenevad automaatselt, et soodustada õhu sissevõttu ja aeglustavad, et mitte väljahingamist takistada.

Näokuju analüüsi tulemusena saadud ergonoomiline disain tagab selle, et seade istuks mugavalt kandja näos ega jätaks nina ja lõua ümber ruumi õhuleketeks. See tähendab, et seadet on võimalik mugavalt kanda mitme tunni jooksul. Tõhus ja kerge 820 mAh aku võimaldab töötada vaiksel režiimil järjest kuni kaheksa tundi, intensiivse programmiga jätkub akut kaheks tunniks.

UV LED tuledega varustatud karp, kuhu seadme saab hoiule panna, hävitab kahjulikke mikroobe, teatab, millal filtreid vahetada ning toimib ka laadijana.

PuriCare Wearable’i kõik komponendid alates filtritest kuni sangadeni on vahetatavad ja taaskasutatavad.