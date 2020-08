VIDEO: kas ainult tahvelarvuti ja telefoniga saab töö tehtud?

Kaugtöö on saanud sel aastal uue tähenduse, seda teevad järjest rohkem inimesi nii kodus, suvilas kui mujal väljas liikudes. Alati ei pea arvutit kaasas kandma ja lahti võtma, nutiseadmete areng on võimalikuks teinud ka nende abil kõik vajalikud asjad ära teha. Kuidas aga reaalselt oma seadmetest välja pigistada nende tõeline produktiivsuse potentsiaal? Näiteks hiljuti Tallinnas Telliskivi kvartalis avalikustatud uus seinamaaling on disainitud nutitelefoniga.

Mõned aastad tagasi poleks keegi uskunud, et täna kannab igaüks meist enda taskus kaasas seadmeid, mis ületavad oma näitajatelt mineviku arvuteid mitmekordselt. Paljud üllatuksid, kui vähe me tegelikult oma nutiseadmete võimekusi kasutame. Võimsate seadmetega vaadatakse lihtsalt ilusaid pilte Instagramist või Facebookist ning kõik polegi mobiilset kaugtööd kasutanud.

„Reaalsus on see, et tegelikult saab tänapäeval nutitelefonide ja tahvelarvutitega ära teha praktiliselt kõik, mis on tehtav tavalise lauaarvutiga. Rääkimata seadmetest, nagu näiteks Samsungi Galaxy Note seeria telefonid, mis ongi just loodud töö tegemiseks ja produktiivsuse tõstmiseks,“ selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Järgnevalt toob Aasma välja mõningad nõuanded, kuidas tõsta oma efektiivust olles kontoris, kodus või hoopis maal vanaema juures.

Lülita välja kõik teavitused!

Sa võid arvata, et sisse tulnud kirjast, sõnumist või uudisest mobiiliteavituste abil kiirelt teada saades saad ka oma tegevust vastavalt juhtida, kuid reaalsuses on pidevad teavitused produktiivsuse surm. Mitmed uuringud on tõestanud, et teavitusi lugedes kulub pärast keskmiselt 23 minutit, et suudaksid taas korralikult fokuseerida oma poolelijäänud ülesandele. Enamasti on nutitelefonides olemas ka „Mitte segada“ funktsioon, mis lülitab välja kõik ebavajalikud teavitused.

Eelista töörakendusi lihtsalt populaarsete rakenduste ees

Millised rakendused on Sinu telefoni avaekraanil? Instagram, Facebook, Spotify, WhatsApp jne? Oma produktiivsuse tõstmiseks tuleks need aja surnuks löömise rakendused asendada avaekraanil hoopis nendega, mis aitavad produktiivsust tõsta. Olgu nendeks siis tekstide toimetamise, disainimise või näiteks keeleõppe rakendused.

Produktiivust tõstavad selleks mõeldud seadmed

Enamasti on igal nutiseadmel ka mingi konkreetsem eesmärk ja sihtgrupp. Näiteks Samsungi puhul on A-seeria telefonid mõeldud noorematele, S-seeria nõudlikumatele kasutajatele ning Note-seeria pigem ärikliendile. Viimaste puhul on telefoniga kaasas ka nutipliiats, mis teeb eriti mugavaks jooksvalt märkmete tegemise, jooniste ja disainide loomise või isegi otse telefonist oma PowerPoint esitluse juhtimise.

Heaks näiteks võib siinkohal tuua hiljuti Tallinnas Telliskivi 64 hoone seinale loodud suure F. R. Kreutzwaldi temaatilise seinamaali. Lühikeses ajagraafikus disaini loomiseks kasutas kunstnik just uue Galaxy Note20 ja tahvelarvuti Galaxy Tab S7 võimekust luua ja visualiseerida kunstitöö käigu pealt ja otse n-ö lõuendile. Pildi enda kandis seinale lõpuks Muralisti spreirobot.

Kasuta kaamerat märkmikuna

Pidevalt kaasas olev nutitelefoni kaamera on ideaalne produktiivsuse tööriist. Ei, mitte selfide tegemiseks! Enne poodi minemist tee näiteks pilt oma külmkapi sisust ja ei pea enam poes olles meenutama, millest puudus oli. Kiire pilt kontserdipiletist, pargitud auto asukohast, hotelli aadressist jne aitab kindlasti kokku hoida aega, mis kuluks muidu märkmete tegemiseks või meilis õige kirja otsimiseks.

Vaata videot Telliskivi 64 seinamaalingu loomisest siit: