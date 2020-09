Kuidas valida sobivat elektritõukekat ja mismoodi sellega sõita?

Elektritõukerataste ehk kergliikurite kasutajaid ootab tulevikus ees oluline seadusmuudatus. Elisa seadmete tootejuht Kirill Šapošnikov teeb selgeks tähtsaima, mida pead eelnõust teadma ja jagab nõuandeid ka tulevikukindla e-tõukeratta valimiseks.

Elektritõukekate suur populaarsus tõi kaasa riigipoolse soovi uut liikumisviisi turvalisemaks teha kõikide liiklejate jaoks. Hetkel eelnõus olevate muudatuste järgi tohib tulevikus elektrilisetõukeratta ehk kergliikuriga sõita ainult kuni 25 km/h.

Kes plaanib pere pisematele liikmetele tõukeratast osta koolis või trennis käimiseks, peab arvestama vanusepiiranguga. “Uue muudatuse järgi tohib kergliikuriga sõita alates 10. eluaastast ja vanusevahemikus 10-15 peab laps sõiduks omama jalgrattalube. Samuti kehtib alla 16-aastastele sõitjatele kohustus kanda kiivrit, mida kindlasti võiksid kasutada ka täiskasvanud,” lisas tootejuht.

Teiste muudatuste hulgas peab elektritõukeratastel olema töötav pidur, signaalkell, ees valge, taga punane tuli ja külgedel valge või kollane helkur või tuli. “Kui tulesid pole, peab juht edaspidi halva nähtavuse korral kasutama jalg-, kõnni-, või jalgrattateel valgusallikat. Sõiduteel liiklemine on ilma tuledeta täielikult keelatud,” täpsustas Šapošnikov.

Sõiduulatus

Kui on soov muretseda tööl või koolis käimiseks e-tõukeratas, tuleb eelnevalt mainitud meeles pidada ja leida endale sobivaim. Valimisel tuleks arvesse võtta igapäevast kilometraaži ja maastikku. Enamike elektriliste tõukerataste sõiduulatus jääb 20-30 km vahemikku, kuid on ka erandeid nagu näiteks Xiaomi Scooter Pro või Segway Ninebot MAX G30, mis võimaldavad sõita ühe laadimisega kuni 45 km ja kuni 65 km.

Rehvid

Tasub ka uurida, mis tüüpi rehve tõukeratas kasutab – täiskummrattad või õhkrehv. Viimasega on mugavam sõita konarlikumal ja ebatasasemal pinnal, kuid aegajalt võiks kontrollida ka rehvi siserõhku ning vajadusel õhku juurde pumbata. Kui teed on aga siledad, on mugav sõita ka täiskummratastega. Enne tänavale suundumist tuleks kindlasti harjutada sõitmist ka mõnel avatud platsil või tühjas parklas, et tunnetada elektrilise tõukeratta omadusi ja eripära. Sõitmine on sealjuures imelihtne ja paari minutiga võib igaüks tõukeratta peal ringi tuhiseda.

Äpid

Paljudel elektrilistel tõukeratastel on ka äpid, kust on võimalik jälgida sõidukiirust, läbitud distantsi ja palju veel tõukerattaga sõita saab. Lisaks kuvavad nutirakendused olulist infot ratta hoolduse kohta ja aeg-ajalt uuendavad ka kergliikuri tarkvara.

Sõitja kaal

Populaarseim ostetav mudel on hetkel Xiaomi Mi Electric Scooter, mis on väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega rahva lemmik. Juba on müügil ka tavalise Xiaomi Scooter’i järeltulija 1S ja lisandumas on ka Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Kes soovib elektritõukside viimast sõna, võiks kaaluda Ninebot G30 MAX mudelit, millel on väga pikk sõiduulatus ja mugavaks sõiduks ka suured rattad. Sama tõukeratast kasutab renditeenuses näiteks Bolt.

Kõik nimetatud mudelid kannavad kuni 100 kg kaaluvat sõitjat, omavad püsikiiruse hoidjat ja on tulevikukindlad. Lisaks sellele on Elisast soetatud tõukerataste hooldustööd tagatud volitatud hoolduskeskuse poolt.