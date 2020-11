Asjad, mis muudavad külaliskorteri kasutamise mugavamaks

(Sisuturundus)

Reisile minnes on üks otsuseid, mis vaja teha, ööbimiskoha valik. Kui varasemalt pidi laias laastus valima eri tasemel hotellide vahel, siis nüüd on turul oma kindel koht külaliskorteritele. Muuhulgas eelistatakse külaliskortereid ka seetõttu, et need pakuvad mugavusi, mida hotellides ei ole. Kaks asja, mida tihedamalt välja tuuakse, on täisvarustuses köök ning pesupesemisvõimalus. Seda silmas pidades, saavad võõrustajad oma korteri populaarsust märkimisväärselt tõsta.

Tee õige valik

Paljudel on endiselt arvamus, et pesumasinad on väga valjud ning „tantsivad“ mööda ruumi ringi. Nendel põhjustel peidetakse pesumasinad vähem kasutatud ruumidesse ning eelistatakse tööle panna siis, kui kedagi kodus ei ole. Modernsed pesumasinad, mille ehitamisel on kasutatud kõige uuemat tehnoloogiat, tähendavad ka kuni 50% võrra vaiksemat tööd! Tänu sellele võib pesumasina paigutada hoopis kööki või elutoa nurka, mis toob vannituppa rohkem avarust ning lubab näiteks duši asemel vanni kasuks otsustada.

Pesumasina valimisel on hea pidada silmas ka seda, kuidas pestud riided kuivaks saada. Vannituppa või ka rõdule saab lisada sissetõmmatavad pesukuivatusnöörid. Variandiks on ka pesukuivatusrest. Mõlemad võivad aga korteri niiskustaset soovitust kõrgemaks tõsta. Seetõttu tasub kaaluda hoopis kuivati soetamist. Kui kuivati jaoks pole ruumi, on alternatiiviks kaks ühes pesumasin-kuivati. Ja muidugi, ära unusta pesugeeli või pesupulbrit!

Korralik köök pakub piiramatult võimalusi

Reklaamides täisvarustusega kööki, ei piisa söögiriistadest, lauanõudest, külmkapist, pliidist ja kraanikausist. Täisvarustusega köögist ei oodata üksnes minimaalseid võimalusi, vaid ka mugavustehnikat. Mikroainelahi lubab toitu kergelt üles soojendada aga ka valmistada mõningaid lihtsamaid snäkke. Mahuka sügavkülmaga külmkapp sobib eriti kenasti neile, kes peatuvad pikemalt kui paar ööd, ning võimalik, et sooviksid osta sügavkülmutatud toitu või kasvõi karbi jäätist!

Külalistele meeldib ka nõudepesumasina olemasolu. See tähendab, et kui söömine lõpetatud, ei pea hakkama söögiriistu pesema, vaid võib nõud masinasse tõsta, masina tööle lülitada ning seejärel ise midagi põnevamat teha. Tagasi tulles on puhtad nõud juba ootamas! Oma roll on ka väiksemal kodutehnikal. Veekeetja, röster ning ka kohvimasin on kõik hinnatud lisad!

Kvaliteedile rõhumine tasub ära

Kui sul on ka kodus juba mingid vanad kodumasinad olemas, ei pruugi nende külaliskorterisse viimine olla parimaks lahenduseks. Kulunud välimusega ja lihtsasti katkiminevad kodumasinad jätavad külalistele halva mulje.

Majutusvaldkonna turundusteenuseid pakkuv Turismiagentuur, kes haldab ka mitmeid majutusasutuste võimalusi pakkuvaid lehti http://parnuhotellid.ee/, https://tartuhotellid.ee/ jt, kommenteeris kuidas külaliskorterite kasutajates tekitab usaldusväärsust rahvusvahelised kodumasinate brändid. Rahvusvaheliselt tuntud brändide kodumasinate puhul on neid ka kergem kasutada, sest suurema tõenäosusega ollakse seda juba varem tehtud mõne teise sarnase mudeliga. Seetõttu on igati põhjendatud soetada uued, kvaliteetsed ja parimate tehniliste lahendustega kodutehnika.