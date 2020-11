Kolm põhjust, miks soetada nutitelefoni kaaned

(Sisuturundus)

Telefoni kaaned on kujunenud mobiiltelefonide lahutamatuks kaaslaseks. Seega on arusaadav, et valikute tegemine võib pea natuke sassi ajada. Kõige tähtsam on see, et nutitelefoni kaaned vali selle järgi, mis on sinu jaoks oluline. Ägeda mustriga õhukesed kaaned võivad olla küll ilusad, ent kui kipud alatihti telefoni maha pillama, tasuks mõelda kaitseümbrisele.

Kaitse oma telefoni

Pole midagi teha, osad inimesed on kohmakamad kui teised. Kui sul kipub telefon mitu korda päevas näppude vahelt libisema, on hea mõte valida mobiiltelefoni kaaned, mis suudavad nutivahendit kukkumise eest kaitsta. Telefoni parandamine võib olla võimatu või siis äärmiselt kallis.

Tõsi, mida põrutuskindlam ümbris, seda kogukam ning raskem kipub see olema ehk kui soovid telefoni maksimaalselt kaitsta, pead selleks valmis olema. Kõige lihtsakoelisemat kaitset pakuvad silikoonist või kummist ümbrised. Ka plastikust korpused tulevad tavaliselt koos silikoonist või kummist lisandiga, mis aitavad põrutust vähendada.

Põrutus pole ainus probleem. Võib juhtuda et telefon kukub tualettpotti või kraanikaussi, leiab rannapilte tehes tee vette, talvel lumehange või on lihtsalt vaja paduvihmas telefoni kasutada. Õnneks on olemas mobiili kaaned, mis pakuvad telefonile kaitset veekahjustuse eest, Pole midagi hullemat, kui oled ostnud vinge mobiili ja see kõigest paar päeva hiljem kukkumise tõttu puruneb või veekahjustuse tõttu kasutuskõlbmatuks muutub.

Muuda telefon isikupäraseks

Suur osa telefoniümbristest on plastikust. Need on vastupidavad, rahakotisõbraliku hinnaga ja tulevad äärmiselt laias valikus. Samas on neid, kes ei taha katta oma ilusat telefoni mõne ümbrisega. Lahenduseks on läbipaistvad telefoni kaaned! Ka silikoonist telefoni kaaned on saadaval läbipaistva disainiga. Pehme ning paindlik materjal, odav hind ja muidugi piiramatud võimalused disaini vallas.

Nahast ümbrised on aga elegantsed ja pilkupüüdvad. Valida saab nii naturaalsest nahast kui vegan nahast lahenduse seast. Kes ei soovi kasutada nahka, ent tahaks siiski naturaalset lahendust, nemad peaksid piiluma puidust telefoniümbriste poole. Valikut tehes pea meeles, et kaaned sobivad reeglina kindlale telefonimudelile. Arvesse on võetud telefonimudeli mõõte, kaamera, välgu ja muu olulise asukohta. Kui sul on näiteks Samsung S20 või iPhone 12, on vaja soetada iPhone 12 kaaned või vastavalt Samsung S20 kaaned.

Multifunktsionaalne lahendus

Mobiiltelefoni kaaned pakuvad rohkemgi variante. Näiteks mobiili kaaned, mis käivad kinni ja lahti justkui raamatu kaaned. Neile on tihtipeale lisatud kaardivahed või isegi sularahatasku. Kaaned on ka heaks ekraanikaitseks. Isegi kui telefon käib kotis ning tal on seltsiks võtmed või muud teravad asjad, katavad kaaned ka ekraani ning pääsed kriipsudest ja kraapsudest.

Telefoni kasutusaega aitab pikendada ümbris-akupank. Kuigi võimalik on kaasas kanda ka eraldi akupanka, on kaks ühes lahendus võrratu neile, kelle telefoni aku liigagi kiiresti tühjaks saab. Kes armastavad telefonist filme või videosid vaadata, nemad kipuvad eelistama telefoni ümbrist, mis toimib samal ajal ka toena, et ekraani õige nurga all hoida.

Kvaliteetsed telefoni kaaned peavad vastu sama kaua kui telefonid, nii et sa ei pea pidevalt uut kaitset soetama. Samal ajal aitavad need ka telefoni välimust hoida. See on eriti kasulik siis, kui plaanid mõne aja möödudes telefoni edasi müüa. Ja pole olemas ühte maailma parimat telefoni ümbrist. Kõik sõltub telefoni ning kasutaja soovidest ja vajadustest.