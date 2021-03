Kolm vajalikku vahendit viiruseleviku vastu

(Sisuturundus)

Viiruseleviku tippajal on vajalik end kaitsta nii kodus kui välja minnes. Siin on kolm vajalikku asja, millega võid hoida nii toad õhus lendlevatest viirusteosakestest puhtamad kui ka väljas käies end paremini kaitsta.

100+20 ehk 100 meditsiinilist maski ja 20 FFP2 ehk KN95 respiraatorit

Komplekt, mis koosneb sajast "traditsioonilisest" helesinisest meditsiinimaskist ja 20 viirusetõrjeks tõhusast respiraatorist, aitab välja minnes vastavalt olukorrale end kaitsta. Kui liigud kiirelt ja korraks mõnda avalikku siseruumi, siis võib piisavaks kaitseks olla ka meditsiiniline mask, kui aga oled teiste inimestega siseruumis koos kauem, kui 15 minutit, võiksid kasutada tõhusamat vahendit - FFP2 tasemel respiraatormaski. FFP2 ehk KN95 maskide kohta saab lähemalt lugeda siit.

Xiaomi Air Purifier 2H

Xiaomi HEPA filtriga õhupuhasti kasutab meditsiiniasutustes hinnatud tõhusaid HEPA filtreid ringlevast õhust tahkete osakeste ja haigusetekitajate filtreerimisel. Avatud köögiga elutoas eemaldab see ka söögitegemise lõhnasid, magamistoas puhastab õhku.

Seade sobib 18-31 ruutmeetri suurusesse ruumi, töötab vaikselt (33 dB) ja kasutab erinevaid võimsusrežiime õhu puhastamisel. Näiteks võid enne või pärast panna valjemasse ja tõhusamasse režiimi, kui oled koju saabumas või kodust lahkumas. Kasutada saab koduautomaatikat ja ühendada üle IFTTT teiste targa kodu süsteemidega. Seadmel on juhtimiseks oma mobiiliäpp, mis ühildub Xiaomi targa kodu ja Google Assistantiga ehk saab anda ka häälkäsklusi.

Xiaoda UVC desinfitseerija

Xiaoda UV seade sarnaneb tööpõhimõttelt hiljuti uudistes olnud haiglate desinfitseerimisroboti omale. See kiirgab UV-C kiirgust, mis on inimesele kahjulik, kuid tapab kõik viirused ja bakterid, mis "nägemisulatusse" jäävad. Lisaks toodab seade osooni, mis puhastab ka nurgataguseid kohti, kuhu valgus ei ulatu. UV kiirgusega õhupuhasti rakendub tööle 30 sekundi pärast, et jõuaksid puhastatavast ruumist väljuda, sest töö ajal ei tohi olla inimesi UV kiirguse levialas.

Sellest lambist on pikemalt kirjutatud ja testitud siin.