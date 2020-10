Räägime jälle maskidest - kas FFP2 ehk KN95 respiraator on parem?

(Sisuturundus)

Kui räägitakse maskide kandmisest, siis vaikimisi mõeldakse tavaliselt kirurgilisi maske (neid, mis tavaliselt on õhukesed ja helesinised, vahest ka valged, Euroopa FFP1 standardile vastavad) ning võib tõesti juhtuda, et valesti või lohakalt paigaldades on neist viiruse takistamisel vähe abi. Samas - igasugune mask kaitseb, ja kui maski kannavad nii nakatunu kui selle läheduses olija, siis kaks nõrka maski võivad kokku anda juba hoopis parema tulemuse õhus leviva viiruse peatamisel. Kuid on ka teisi maske/respiraatoreid - neid, mis ongi loodud viiruseid tõrjuma.

Sellised maskid on tavaliselt kas FFP2 standardile vastava märgistusega, Hiina standardite järgi ka KN95 või USA-s N95 märkega. Kõik need tähendavad ligikaudu sama - kinni peetakse 94% kuni 95% peenosakestest, sealhulgas ka suur osa viiruseosakestest, mis levivad tavaliselt nende endi mõõtmetest suuremate aerosooliosakeste küljes. Selleks, et viiruseosakesi tõhusamalt tõrjuda, sobivad respiraatormaskid, mis seda toetavad. Võrreldes kirurgiliste maskidega näevad need natuke teistmoodi välja - enamasti pakituna kokku volditult, sest kujult pole need mitte nagu "lapid", vaid pigem nagu "torbikud". See "torbik" kergendab ka hingamist, sest annab väikese õhuvaru maski all. Tihedamate filtritega on see oluline.

FFP2 maskid istuvad tavaliselt ka palju tihedamini näole, ninajuure ümber on metallist elastne riba, mille saab painutada maski paigaldades täpselt näo kuju järgi. Kui prillid hingates enam uduseks ei lähe, siis see tähendab, et mask on tihe ja õhku servade vahelt läbi ei tule.

Millised standardid on ligikaudu samad?

Maskide tähistused on vastavalt nende kinnipidamisvõimele järgmised.

N100 = FFP3 > N95 = KN95 = FFP2 = KF94 > KN90

Lahtiseletatuna: N100 on kõige karmim, peab kinni 99% üle 0,3 mikromeetri suurustest osakestest. Euroopa tähis, mis sellele standardile vastab, on FFP3. Neid maske kasutavad professionaalid, tavakasutaja jaoks on neid keeruline poest leida ja igapäevaseks kasutamiseks on need üsna kallid.

FFP2 ehk N95 ehk KN95 ehk KF94 on levinud respiraatormask viiruste vastu. See peab kinni kuni 94% (FFP2) või kuni 95% (N95, KN95) osakestest, istub respiraatorina tihedamalt paigas ja lekib vähem.

FFP1 on enamasti tavaliste laiatarbe- ja kirurgiliste maskide kinnipidamisvõime - kuni 80% peenosakestest.

Kirurgiline mask või FFP2 / N95 respiraator, mida osta?

Sulatatud filtriga N95 respiraatormask loob suu, nina ja välisõhu vahele vedeliku suhtes resistentse barjääri. Kui võimalik, siis võiks eelistada N95/KN95/FFP2 respiraatorit, mis on küll tavalisest kirurgilisest maskist natuke kallim.

Kas võtta FFP2/N95 mask ventiiliga või ilma ventiilita? Klapiga respiraator ei toimi viiruste filtreerimisel paremini ega halvemini kui klapita mask, kuid hingamisventiiliga mask aitab paremini sisse ja välja hingata. Samas ei filtreerita väljahingatavat õhku, mis tähendab, et juhul, kui kandja on nakatunud, kujutab ta ohtu teistele läheduses olevatele inimestele. Ventiilita mask filtreerib mõlemas suunas.

Kust osta?

Kui kaua kestab üks FFP2 respiraator?

Kuidas õiget maski valida?

