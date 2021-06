Parimad telefonid mängude mängimiseks 2021: Top 3 parim valik

(Sisuturundus)

Alates mobiil ajastu algusest, on tootjad olnud ühel meelel, et telefon ei peaks olema vaid kõnede tegemiseks ja sõnumite saatmiseks. Kui mobiilidele hakati lisama kaameraid, valjuhääldeid, tarkvara uuendusi ning teisi vidinaid, jõudis kiirelt aeg kätte ka mängude mängimise võimalustest.

Kõik mäletavad seda legendaarset Nokia mobiili mängu Uss, ja Tetris, kuid mida aeg edasi, seda parema graafika saabumisega tuli võimalusi ja reaalses 3D mänge osta ning nüüdseks alla laadida.

Kui internetiajastu ja kodeering leidis endale mõjuvõimu kogu telefoni sisu loomisel, said nii Nintendo kui ka teised telekamängu pakkujad võrdväärse vastase. Nokia oli aastaid edukalt teeninud erinevate mängude loomisega ning vastavalt tootjatele, uuendati mängudevalikut kõigis uutes mudelites.

Online kasiino äpid ilmusid telefonidesse aastaid hiljem ning sõltusid kenasti äriliste eelistuste poolest. Kuni vabatahtliku allalaadimise võimaluseni, sai kasiino äppe tõmmata alla serveritest.

Selles artiklis toome teieni TOP 3 parimat mängudele suunatud nutitelefoni hetkelisel turul.

Esimest kohta hoiab võimukalt Lenovo Legion, mis omab erilist mängudele vastavat tarkvara ja riistvara. Tegemist on Legion seeria telefoniga, kus samuti toodetakse ka mängimiseks mõeldud sülearvuteid. Üks kõige suuremaid telefoni plusse on tema võimekus kiiresti aku täis laadida ning põhimälu ulatus.

Visuaalselt on üks kõige märgatavamaid uuendusi telefoni suur ja täies ulatuses ekraan, kus selfiekaamera on peidetud telefoni sisemusse, vältimaks ekraanil häirivaid detaile ja võimaldamaks kasutada kogu ekraani.

Telefoni tehnilise andmeid täpsustamiseks saab vaadelda siit:

Sisemälu: 256/512 GB

Aku maht: 5,000 mAh

Ekraan: 1080x2340

OS: Android 10

Teisel kohal on ASUS Rog, mille telefon kuulub samuti ASUS mängurite väljalaskesse. Kuigi Asus on siiski üks populaarsemaid sülearvutite valmistajaid, tuldi 2021.aasta aprillis turule ROG seeria mobiiltelefoniga, mille põhimõtteks on pakkuda kõige paremat ekraani kogemust ning mängurite eriti kiire protsessoriga mängurite telefoni.

Asus Rog tagline- “Republic of Gamers” väidab tõeselt kogu elamuse saamise kvaliteeti ning kommuuni, mis on selle telefoni ja sülearvutite kasutajatest moodustanud.

Asus tuli turule nii sülearvutite, monitoride, videokaartide, hiirte, klaviatuuride ja telefoni seeriate ja uuendustega. Valiku endale saab teha iga mänguhuviline ning juba telefon murrab mujal maailmas edetabelite ja ostetud mudelite statistika tabeleid. Siiski, jääb ta alla Lenovo Legion sarjale, kus jahutus on tunduvalt parem ning mänguprotsess pikendatud selle läbi.

Telefoni tehnilise andmeid täpsustamiseks saab vaadelda siit:

Sisemälu: 128/256 GB

Aku maht: 6,000 mAh

Ekraan: 1080x2448

OS: Android 11

Kolmanda koha vääriliseks on tunnustatud Nubia Purple Magic mobiiltelefon, mille eelane Red Magic rabas juba avalikkuse ette tulles oma uue riistvara ja tarkvaraga. Purple seeria on üks populaarsemaid hetkel mängurite hulgas ning mida aeg edasi, seda enam ka seda hakatakse hindama. Telefon on ZTE firma poolt välja antud ning saabub poelettidele mais 2021.

Telefoni tehnilise andmeid täpsustamiseks saab vaadelda siit:

Sisemälu: 128/256 GB

Aku maht: 4,500 mAh

Ekraan: 1080x2340

OS: Android 10

Mänguritele on aastaid võimalik olnud endale leida sobilik sülearvuti, protsessor või monitor. Kuid mobiiltelefonid on olnud siiski primitiivsed ja ühekülgelised enne HD mängude loomist nutitelefonidele.