TOP 5: need on Aliexpressi viis bestsellerit praegu

(Sisuturundus)

Aliexpressis on praegu bestselleriteks need allolevad asjad. Lisaks sellele, et need on väga hästi kaubaks läinud, on neil ka tavalisest palju soodsamad (kuni -45%) hinnad. Aga eks sellepärast on need ka kõige ostetumad. Siin on TOP 5. Lõplikule hinnale lisab Aliexpress käibemaksu, kuna väljastpoolt Euroopa Liitu tellides uute reeglite järgi alates 1. juulist peab kõigi toodete pealt ka käibemaksu tasuma. Selle tasub Aliexpress ise, tollis ei pea sellepärast enam lisatasu tasuma.

1. Apple Airtag (ehtne) - 32 eurot +km

Apple Airtag aitab kadumiste vastu - selle võikese mündikujulise seadme võid kinnitada võtmete, koti, lapse, tõuksi või ükskõik mille külge, mille asukohta tahad jälgida, kui juhtud asja ära kaotama. tegemist on Apple´i ehtsa Airtagiga. Hinnasoodustus on praegu -33%. Samalt lingilt leiab ka erinevaid Airtagi hoidjaid.

2. Xiaomi Mi Band 6 - 36,24 eurot (-45%) +km

Xiaomi Mi 6 on legendaarne kuuenda põlvkonna aktiivsusmonitor, millel suurem ekraan (lausa 50% suurem), veel rohkem võimalusi (mõõdab näiteks ka vere hapnikusisaldust) ja aku tööaeg endiselt pikem, kui enamikel nutikelladel - kaks nädalat.

3. Xiaomi AX1800 ruuter - 50,66 eurot +km

Xiaomi AX1800 ruuter on kõiki suundi katva võimsa antennisüsteemiga, toetab WiFi IEEE 802.11ax protokolli, seda saab juhtida mobiiliäpiga nii kodust kui võõrsilt ja rohkete seadmetega (või mänguriarvutiga) tagab piisava jõudluse uus Qualcommi kiibistik. Korraga saab ühendada 128 seadet.

4. West Biking seljakott - 10,16 eurot +km

West Biking seljakott on mugav ja kerge nii linnamatkadele kaasavõtmiseks kui ühepäevaseks trekkinguks. vali laoks Hiina, Euroopa ladudest seda kotti Eestisse ei saadeta. Lisaks leiab samalt lingilt ka vihmakattega erinevate värvidega komplektid. Kott on veekindel, hingav, rebenemiskindla kattega ja kerge.

5. LED murulambid - 12,3 eurot +km

LED murulambid on saadaval erinevas suuruses alates 12 cm läbimõõduga kuni 80 sentimeetrini. Veekindlaid kerasid võib panna isegi vette ujuma, puldist saab juhtida värvi ja efekte. Lambid vajavad USB-st laadimist, ühe laadimisega kestavad kuni 10 tundi. Temperatuuritaluvus on -20 kraadist +60 kraadini.