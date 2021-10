Kia Stinger on luksuslik, kuid mitte luksusauto

Kia Stinger on KiA kõige luksuslikuma ja võimsam luukpära-sedaan, mida KIA meie regioonis pakub ja on seda tiitlit väärt põhjusega.

Pidev nelivedu, 366HJ V6 ning sõitjaruum, mis ehitatud juhi käe ja jala järgi, teeb selle tõsiseltvõetava variandina sobivaks nii mõnelegi "petroseksuaalile", konkurentides väga edukalt nii mõnegi saksa brändiga.

Kui soovida "petroseksuaalile" pakkuda miskit, mis meeltmööda, tundub nelivedu, turbotatud V6 ning alla 5 s 0-100ni väga hea algusena.

KIA Stingeril puuduvad nii neli rõngast kui ka sini-valge propeller, ometi tundub see väga ahvatleva pakkumisena, kui sellega paar päeva sõitnud. Pealegi on see auto tõesti ilus. Subjektiivselt öeldes kõige Ilusam KIA üldse.

Canon R5 + RF70-200mm F2.8 L IS USM

KIA Stinger sai 2021. aastal mõningase uuenduskuuri, mille näol tegu pigem üldise kaasajastamisega ning Eestis mudelivaliku lihtsustamisega. Väliselt märkimisväärseid muudatusi ei ole ning mingite kõlakate järgi võib jääda ka viimaseks uuenduseks, mida Stinger saab. Legendi kohaselt pidi tehas seda alla omahinna müüma ja seda kinnitada või ümber lükata on üsna keeruline.

Mudelivalikusse jäi meie mandril vaid neljaveone GT versioon, millel 366 hj (269 kw). Ei ole mingit diislit ega hübriidi, vaid särtsakas turbotatud V6, mille külge ühendatud 8-käigune automaagiline kast. Seda tüüpi autol ja selles võimsuses pole kütusekulust mõtet rääkida: oma 500 km ringil, millest 80% maantee, saime keskmiseks 11,6 liitrit sajale (tehas lubab vähem).

Ainukene lisavarustus, mida autole võimalik külge pookida, on värv ja sedagi juhul, kui sulle ei sobi vaikimisi pakutav Neoonoranž.

Kui sul ei ole tarvis vedada külmkappe või parkida kuskil ülikitsastes kohtades ning naudid sõitmist, tundub KIA Stinger olevat üllatavalt asjalik valik, pakkudes konkurentsi VW arteon R-ile, Audi A5, kui BMW 4 Grand Coupele, mis esmapilgul jäävad üsna sarnasesse hinnaklassi, kuid on legendaarsed oma lisavarustuse nimekirja osas. Ladudes kokku võrreldava varustuse, jääb KIA Stinger siiski kuni 1/3 soodsamaks.

Canon R6 + RF85mm F1.2 L USM DS - Autor Raimond Vink

Stingeriga sõita on mugav, kuid mitte nn Luksusauto-mugav

Hoolimata olukorrast, et tegu on kõige luksuslikuma sedaaniga KIA valikus, pole see päris kindlasti luksusauto.

Stinger on pigem jäik ning augulisel teel on raputamine tunda: Comfort režiimis vähem, spordis kolistab rohkem.

Sportrežiimis muutub auto konkreetsemaks ning kurvilisel teel kaldub vähem, mitte et mugavamas seades palju kalduks.

Olgugi, et auto on suur ning kaalub ligi 2 tonni, tekitab see tunde, et enamik kurve on piirkiirusega või tiba kiiremini läbitavad. Selles osas tasub autoga ettevaatlik olla, kuna kiiruseületamised on kerged tulema.

EOS 1Dx Mark II + EF24mm F1.4L USM

Kia 8-käiguline automaatkast on sujuv, kuid ei ole päris samal tasemel, nagu sakslastel. Järsemal kiirendusel tänavakiiruselt tekitab esimene käiguvahetus tugeva jõnksu, mis korra hoo maha pidurdab ja siis matsuga pea kuklasse tõmbab, kui turbo kõigi kuue silindri rõhu üles puhunud.

Õnneks on peatugi pehme, nii et peapõrutust ei ole vaja karta. Kõrvalistujale võib vaid jääda mulje, nagu juht lollitaks ning kõhkleb, kas pedaal vajutada alla või mitte. Peale seda on kiirendus sujuv nagu on seda ka nullist start.

Sisu kvaliteet on hea ja loogiline

Sõiduasend on hea ning istmete materjal mõnus sametine. Mõlemad esiistmed on nii soojenduse kui jahutusega. Tagumised istmed ainult soojendusega. Nahktoast ei tundnud kordagi puudust.

Enamus materjale on pehmed ning erilisi naginaid kuulda ei ole. Vaikuses sõites mingi kägin siiski katuseluugi juures oli, mille põhjustajale näppu peale ei suutnudki panna.

Istmed on Stingeril mugavad, kuid jäigavõitu, mis sportlikul autol vast pole halb asi. Küsimusele, kas sellega Saksamaale sõidaks ühe jutiga... võib-olla võiks pehmem iste olla. Ühe jutiga Peipsi äärde kannatab vabalt sõita.

Tagumisi istmeid kiitsid pisikesed inimesed paremaks, kui seda on vanal Volvo XC90-l. Üle 190 km pikkadele sõitudele siiski tagaistmele asja ei ole, kuna katuse nurk muudab pearuumi olematuks.

Esiistmele mahub edukalt ära ka ligi 2 m pikkune juht, kuigi tema selja taha just liialt ruumi ei jää pikematele kui 170 cm.

EOS 1Dx Mark II + EF70-200mm F4L IS USM

Ainus, kus on kõvad materjalid silma torkavad, on põlvest madalama, ukse küljetaskud ning piano black läikiv plast käigukangi all, mis juba peale kahepäevast sõitu rõlgeks muutus.

Meedialusti ekraan on suur ning kiirem, kui meie proovitud VAG grupi premium isenditel.

Olemas on kõik vajalikud nupud nii roolil kui käigukangi kohal, nii et ei pea otsima mööda ekraani, kuidas näiteks Android auto ja raadio vahel liikuda.

EOS 1Dx Mark II + EF70-200mm F4L IS USM

Tagurduskaamera kvaliteet on igati rahuldav, isegi kiiduväärt, pilt on hea ja terav ning on kasutatav ka öösel, mida ei saa kurvikaamerate kohta öelda. Kuna tegu on pika autoga, siis suunatule sisse lülitamisel tekib armatuuri kurvikaamera pilt, mis näitab teeserva.

Paraku lülitub kurvikaamera sisse ka ööpimeduses ning peegli vms aluse valgustuse puudumise tõttu on see täiesti kasutu.

Pakiruum on Stingeril 406 liitrit, mis ei ole vähe, kuid ligi 50L väiksem, kui peamistel konkurentidel.

Istmed on võimalik alla lasta 60/40 seades, kui siiski suuremaid asju vaja vedada.

Tüütu muidugi, et autol puudub suusa-ava ning seega näiteks meetrised videostatiivid hästi autosse ei mahu.

Canon R5 + RF70-200mm F2.8 L IS USM

Peamised plussid

Väge hea kiirendus

Mõnus sõiduasend ning autotunnetus

Palju panipaiku

Peamised miinused

Kurvikaamera töötab ka öösel, kuid ei näita mitte midagi

Lähituled on kehvad ning pole Led Matrix

Tänavakiiruselt kiirendades tekib tugev jõnks, nagu juht mängiks gaasiga.

Hind on konkurentsivõimeline ja kõike muud kui soodne. #äraolevaene

Tegu on autoga, mille juht naudib sõitmist ning lapsi ega külmikuid ei pea igapäevaselt vedama. Konkurentide võrreldava varustusega autod jäävad umbes 70 000 euro hinnaklassi. Sh tõenäoliselt hoiab Stinger paremini oma hinda ja autoga kaasneb 7 a või 150K km garantii.

Seega oma 52000 € juures on Kia Stinger väga apetiitne pakkumine.

Kas artikli autor endale ostaks Kia Stingeri?

DJI Mavic Pro

Jah ja Ei.

Stingeriga on Ülimalt mõnus sõita, äge ja ilus (BMW kunagise disaineri töö: pole ka ime), kuid metsas kolajana on antud proovisõitjal kaks häda.

Ruumi võiks olla rohkem ja tõenäoliselt jääb see auto üsna kiiresti kõhu peale kinni. Oleks autol õhkvedrustus, aitaks see kõvasti, kuid siis poleks vast enam hind ka 52K.

Tegu võiks olla pere teise või kolmanda autoga, kui elektriauto ei eruta, näiteks hea lisa neliveolise ja tõstetud Transporteri kõrval.

Samas on see väga hea keskeakriisi auto, kui hindad luksust ja pisikest punast sportautot lihtsalt ei taha, et kõik su juuksepiiri muutusest teada saaks. Igatahes tasub kaaluda, seni kuni neid veel toodetakse.