TalTechi iseAuto v2.0 sai uue futuristlikuma ja pilkupüüdvama disaini

Eesti esimest isejuhtivat sõidukit arendatakse edasi ning see on saamas uue välimuse ja sisu. TalTechi iseAuto v2.0 on peagi äkilisema ja meeldejäävama välimusega ning oluliselt on uuenemas nii tarkvara kui ka riistvara.

Uue kujundusega saab tutvuda siin: iseauto.taltech.ee/tehniline/

TalTechi iseAuto v2.0 saab olema senisest funktsionaalsema disainiga. Oluliselt on muutumas nii tulede, uste kui ka muude väliste elementide kuju ja funktsionaalsus, mis vastab paremini targa linna kontseptsioonist tulenevate nõuetele isejuhtivatele minibussidele.

TalTechi professor Raivo Sell rõhutas: "Oleme teinud ära suure töö tarkvaraarenduses, kus on rakendamisel keerukamad isejuhtimise funktsioonid ja oleme arendamas ka inimene-masin suhtlust. Uus iseauto saab olema intelligentsem, reisija- ja jalakäiasõbralikum ning pilkupüüdvam. TalTechi iseAuto v2.0 on realiseerumas autonoomsete sõidukite uurimisgrupi paljude doktorantide teadus- ja inseneride arendustöö tulemusel."

Sell lisas, et uus iseAuto on osa tehnikaülikooli Targa linna arendustest tuleviku mobiilsuse projektis ja üks rohepöörde ere näide.