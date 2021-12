7 kohaline Dacia Jogger kätte alates 14000€

Dacia Jogger on 7 kohaline SUV nimeline mahtuniversaal, mille saab baasvarustuses kätte alates 14490.

5 kohalinsena, kus kaubaruumi rohkem isegi alla 14000. Kliirensit on autol lausa 20 cm ning sellega üritatakse suunduda elustiili segmenti, olgugi, et auto on saadaval vaid esiveolisena.

Dacia Joggeri hinnad algavad Eestis 13 790 eurost.

Uus pereauto Dacia Jogger jõuab Eesti müügisalongidesse 2022. aasta märtsis-aprillis.

Hinnad algavad 13 790 eurost viiekohalise ja 14 490 eurost seitsmekohalise sõiduki eest.

Arvutimaailma toimetus ootab põnevusega võimalust proovisõidule - äkki isegi pikemale, mille käigus mõni roadtrip teha.

Natukene kurvastab, et ei ole konkreetset sõidukit saada neliveolisena, kuid seda enam ootame põnevusega Grand Dusteri või Bigsteri uudist.

Uus Dacia Jogger on reisikaaslane peredele, kes soovivad igapäevaelust eemale saada ja värskes õhus koos aega veeta. See mitmekülgne auto ühendab endas mõlema segmendi omadused: universaalkerega auto pikkuse ja mahtuniversaali ruumikuse. Jogger paistab silma parima hinna ja kvaliteedi suhte, ruumikuse ja multifunktsionaalsusega. Klient saab valida enam kui 60 salongi sisekujunduse variandi vahel.



Joggeri saab soetada kahe erineva mootoriga: tõhus ja võimas TCe 110 bensiinimootor või kahekütuseline TCe 100 LPG mootor. Dacia on ainus tootja, kes pakub täielikku valikut autosid, mis on varustatud kahe kütusega mootoritega (bensiin/LPG). 2023. aastast lisandub valikusse ka hübriidversioon.

4,55-meetrise kere ja 2,9-meetrise teljevahega Dacia Jogger pakub oma segmendi kõige ruumikamat salongi. Salongi tagaosas on kolmekohaline 2/3-1/3 lahtikäiv iste teises reas ja kaks eraldi väljavõetavat lahtikäivat istet kolmandas reas. Dacia Joggeri pagasiruumi maht tagaistmete kokkuklappimisel on 1819 liitrit (VDA).

Versioonist olenevalt saab Dacia Joggeri varustada modulaarsete katusereelingutega, mida saab vajadusel risttaladeks muuta. Erinevateks, ka kõige ebatavalisemateks reisideks ja sõitudeks saab need muuta kuni 80 kg kandevõimega katuseraamiks jalgratastele, suuskadele, katuseboksile.

Hinnad Eestis ESSENTIAL COMFORT LE EXTREME 5-istm. 7-istm. 5-istm. 7-istm. 5-istm. 7-istm. TCe 100 LPG 13790 14490 15590 16290 16390 17190 TCe 110 14390 15090 16190 16890 16990 17790

