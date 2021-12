Kettagolfi ketastele jälgimisseadmeid valmistav noorte ettevõtmine Spotter pälvis võistlusel Solve for Tomorrow väärtusliku auhinna

Auhinnaks Baltikumi võistlusel oli teise koha eest 5000 euro väärtuses tehnikaseadmeid.

Solve for Tomorrow kolmapäeval üle veebi toimunud finaali pääses igast riigist viis parimat noorte võistkonda, kes pidid esitama oma ideid ja nägemust, kuidas tehnoloogiat kasutades tuua tagasi tasakaal digi- ja reaalmaailma vahele. Võitjaks osutus Läti noorte võistkond, kelle ideeks on luua rakendus, mis aitab kokku viia tööst huvitatud noori ning ettevõtteid, kes võiks tööd või praktikaid pakkuda. Tihedas võistluses jäi Spotteri järel kolmandale kohale samuti lätlaste idee luua rakendus, mis aitaks salvestada ja edastada infot inimeste eridieetide ning allergiate kohta.

„Võistlus oli tõsiselt tihe ning konkurentide ideed olid väga tugevad. Seega oli teine koht meie jaoks väga hea tulemus. Sellised võistlused aitavad väga hästi oma ideid edasi arendada ja leida kohti mida paremaks muuta. Samas näha ka seda, mida teised mõtlevad,“ kommenteeris Spotteri esindaja Artur Sepp. “Auhinnaks saadud 5000 euro eest tehnikaseadmeid kulub igal juhul väga ära ning saame seda kasutada Spotteri veelgi edasi arendamiseks.”

„Võistlus oli tasavägine ja eelkõige on meil kõige suurem rõõm sellest, et noored suutsid välja tulla nii paljude huvitavate ideede ning projektidega ning neid ka võistluse jooksul tublilt arendada,“ märkis Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte. „Loodame, et paljud noored said programmis osalemisest innustust ja motivatsiooni alati oma hulljulgeid ideid pakkuda ning oskuski neid ka edukalt arendada ja esitada. Kavatsema programmiga jätkata kindlasti ka edaspidi ja ootame taas noori osalema.“

Lisaks Spotterile esindas Eestit võistlusel veel neli noorte võistkonda. Konnekt on samuti õpilasfirmast välja kasvanud digitaalse õpilas- ja muude kaartide rakendus. Võistkond Aktiivsete idee on luua noortele õppevideoid ja taskuhäälinguid. Võistkond Vaksolt planeerib luua rakenduse, mille kaudu saab broneerida Covid-19 vastu vaktsineerimist ja koondab kõike viiruse kohta käivat informatsiooni. Noored võistkonnast AlfaTeaching sooviksid kasutada tehisintellekti, et luua õppimist aitav programm, mis abistaks noori just tema kasutaja harjumustest ja eelistustest lähtuvalt.

Võistluse Solve for Tomorrow peaauhinnaks oli 5000 eurot rahas ning 5000 euro väärtusest tehnikaseadmeid. Kogu auhinnafondi suuruseks oli 18 000 eurot. Võistluse käigus läbisid kõik noored mitmeid võistlusvoore, iga võistkond sai oma mentori ning lisaks läbiti ka disainmõtlemise koolitus.

Lisaks Samsungi ekspertidele lõid võistluse mentoritena ja žüriis Eestist kaasa Tartu Ülikoolim TalTechi, Mektory, Startup Estonia, Study in Estonia, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Lift99, Junior Achievement Estonia ja mitmete teiste hariduse ja innovatsiooniga seotud ettevõtete esindajad.

Kogu informatsiooni Solve for Tomorrow võistluse ja tingimuste kohta leiab veebilehelt www.solvefortomorrow.ee ning kõikide uudised ja teatel leiab programmi Facebook-ist. Programmi kodulehelt leiab ka hulgaliselt õppevideoid, mis on valminud Digitaalne IQ programmi jooksul.