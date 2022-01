Homme on digitaalne koristuspäev: 5 soovitust, kuidas oma seadmed digiprügist puhtaks teha

Juba homme toimub Telia eestvedamisel iga-aastane suur digitaalne koristuspäev, millel osalemine annab panuse keskkonnahoidu, aitab korrastada enda digitaalset tööruumi ja ka vähendada turvariske.

„Kõik andmed, mida igapäevaselt toodame, transpordime ja salvestame, soodustab digitaalse jalajälje kasvu, millel on negatiivne mõju keskkonnale. Selles mängib suurt rolli ka kasvav digiprügi hulk – erinevad andmed, failid, dokumendid ja kõik muu, mida meil enam vaja ei lähe,“ lausus Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.

„Need seadmed ja kontod, mis sisaldavad faile, mida enam vaja ei lähe, kujutavad endas omakorda korralikku turvariski. Kuna seadmed võivad langeda varguse või häkkimise ohvriks, on mõistlik kustutada kõik see, millest pole enam kasu. Mida vähem on kontodel ja seadmetes infot, seda parem“, lisas Telia Eesti küberturbe valdkonna juht Aigar Käis.

Telia viis soovitust, kuidas digitaalsest koristuspäevast osa võtta ja sellega oma digihügieeni parandada on järgmised:

Loobu mittevajalikest uudiskirjadest

Kas teadsid, et iga e-kiri, mis jõuab Sinu postkasti, tekitab vähemalt neli grammi CO2-te? Mine enda e-postkasti ja pane silm peale, millised uudiskirjad on Sulle sinna tellitud, mida Sa isegi ei ava. Ära lihtsalt kustuta neid kirju, vaid loobu ka nende tellimusest.

Vaata üle enda seadmetes olevad videod ja fotod

Me oleme harjunud igast situatsioonist tegema mitut fotot ja videot selleks, et tabada just see õige hetk. Nüüd on mõistlik need topeltkaadrid kustutada ja jätta alles see kõige perfektsem. Kas teadsid, et ühest üritusest tehtud fotod ja videod võivad tekitada sama palju CO2-te kui paarikümne kilomeetrine autosõit?

Vaata üle enda vanad kontod ja e-postkastid, mida Sa enam ei kasuta

Sa võid tegelikult üllatuda, kui palju kasutut Sa sealt leiad, mida Sa enam ei vaja. Suvalisi faile võib leiduda ka kõikvõimalikes pilveteenustes, mis annavad tasuta ruumi nagu näiteks Google Drive ja Dropbox. Vaata üle, mis seal leidub ja kustuta kõik, mis võib kujutada võõrastes kätes ohtu.Kustuta programmid ja rakendused, mida Sul enam vaja ei lähe

Kindlasti on nii Sinu arvutis kui telefonis rohkelt programme, mida Sa enam ei kasuta. Kui need kustutada, muutuvad seadmed kiiremaks ning nende eluiga pikemaks.

Vaata üle allalaetud failide kaust ehk Downloads

Sellesse kasuta võivad maanduda paljud failid, mida me tegelikult ei vaja, aga ometigi e-postkastis avades meie arvutisse salvestuvad. Kustuta need failid ning tee seejärel ka enda seadme prügikast tühjaks.

Kõik inimesed ja organisatsioonid, kes soovivad 28. jaanuaril digikoristuspäeva algatuses kaasa lüüa, saavad end kirja panna veebilehel.