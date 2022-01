VIDEO - Printerite sada häda ja milline printer valida.

Kunagi olid laserprinterid kallid ja tindiprinterid lihtsalt alla igasugust arvestust.

Tänaseks on vahe praktiliselt kadunud ja milline printer endale valida muutunud näiliselt palju segasemaks.

Kui printer jätab paberile triipe, printer kaob võrgust, mis on probleem?

Printerid on nagu õhk, mille olemasolu ja toimimine on iseenesest mõistetav, kuniks tekivad probleemid.

Õnneks enamus probleemid on üsna kergesti lahendadatavad.

Ka printeri valik ei ole teab mis keeruline, kui tead, mille jaoks on sul printerit tarvis, kui palju ja mida prindid.

Vaatame HP tarvikute ja printerite näitel, milline printer valida ning mille pärast tekivad peamiselt probleemid.

