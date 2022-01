5 olulist küsimust, mida küsida, kui valid endale õiget printerit

Printeri valikust printeritehnoloogia järgi oleme juba kirjutanud. Jah, küsimus sellest, kas võtta tindi- või lasertehnoloogiaga seade, on üks põhiküsimustest. Kuid lisaks peaks vastama veel mõnedele olulistele küsimustele, sest ka tindi- ja laserprintereid on väga erinevaid.

Siin on viis olulist küsimust, mida võiks endalt ja hiljem juba müüjalt küsima, et õigete mudelite valikut kitsendada. Mine tea, äkki on peale nendele küsimustele vastuste saamist juba selge, milline on see kõige õigem või on vähemalt valik juba vähenenud selliseks, et allesjäänute seast pole enam raske valida.

Küsimus 1: laser või tint?

Lühidalt - tindiprinter sobib paremini värviliste materjalide, näiteks fotode, brošüüride, reklaamide printimiseks, kuna tindiprinteritel on väga hea värviesitus ja kirkad värvid, tindiga saab printida väga erinevatele paberitele ja kiledele, materjalivalik on väga lai.

Laserprinter on hea siis, kui vaja printida palju suuremahulisi mustvalgeid dokumente. Nende väljatrüki kiirus on suurem just rohkemate lehtede korraga väljatrükil, ka lehekülje omahind on tavaliselt madalam.

Küsimus 2. Mitu lehekülge on vaja ühes kuus printida?

Printerite üks olulisi näitajaid on soovitatav koormus ja maksimumkoormus, milleks need on ette nähtud. tavaliselt antakse see lehekülgedes kuu kohta. Oma kuukoormuse väljaarvutamisel tuleks leida printer, mille soovitatav keskmine kuukoormus on suurem, kui senine lehekülgede arv kuus. Veidi varu võiks uue printeriga jätta, sest kui saad hea uue ja võimeka töövahendi, siis ilmselt võid hakata ka rohkem välja printima. See mõjutab ka garantiid - kui printer on üle koormatud, kulub see kiiremini ja võib mõjutada ka garantii kehtivust.

Küsimus 3. Kas läheb tihti vaja ka värvitrükki või saab enamasti must-valgega hakkama?

Värviprinterid on kallimad, samas on nendega võimalik printida nii mustvalgelt kui värviliselt, seega sobivad igaks otstarbeks. Kui aga fotosid kodu enam eriti ei trüki, esinduslikke värvibrošüüre läheb vaja üliharva ja enda tarbeks pole alati just värvilist dokumenti vaja, siis piisab ka tänapäeval paljudel juhtudel täiesti ka mustvalgest seadmest.

Kui aga värvitrükk on oluline ja oled see, kes tahab fotosid ka paberil näha, võiks ikkagi osta värviprinteri, muidu tekib majapidamisse või kontorisse juba kaks eraldi seadet - värviline ja mustvalge. Seega võib värviline olla igatpidi mõistlikum kulutus.

Küsimus 4. Kuidas saab printer olema kasutajatega ühendatud?

Printer võib olla kasutuses ainult ühe kasutaja jaoks tema töölaual, kuid nii kontoris kui kodus võib olla hoopis mugavam ja otstarbekam anda sama printer kõigi kasutusse. Selleks, et seade oleks alati kättesaadav, võiks olla see kohalikku võrku ühendatud. LAN kaabel on kindlam ja stabiilsem, kuid WiFi ühendus sobib enamasti samuti. Seega kui plaanid printerit ühiskasutusse, võta võrguühendusega mudel, kui ainult oma lauale, siis USB kaabliga.

Kui sulle meeldib otse mobiilist väljatrükkimiseks pilte või dokumente edasi saata, võta Bluetoothiga või WiFi ühendusega printer.

Küsimus 5. Mida ma veel vajan peale lihtsa väljatrüki?

Kui vajad dokumendiskännerit, paljundust, paberi kokkuhoiuks kahepoolset printimist või lausa klammerdamist ja sorteerimist, siis kõigi nende lisafunktsioonide jaoks on samuti olemas eraldi mudelid - kontorikombainid või täiendavate võimalustega printerid. Kui tahad näiteks kontorikombaini juures skännida nii, et ei peaks arvutist seda alustama, mis tähendab mitu korda edasi-tagasi jooksmist, siis vali selline mudel, mille skänni saab saata otse arvutisse või võrgukettale või e-postile. Klammerdamise ja sorteerimisega seadmed on aga tavaliselt juba suuremale kontoritele ja need tulevad vastavate mudelite lisadena, mida saab ka hiljem juurde tellida. Sellistele mudelitele võivad heade lisadena ära kuluda ka turvalise printimise võimalused - näiteks PIN koodi või turvakaardiga väljatrükkide väljastamine.

Nüüd, kui viis küsimust vastatud, võib olla sõelale jäänud veel päris mitu valikut. Järgmisena saad otsustada, kui palju oled valmis oma seadme eest kulutama ja ilmselt ongi siis juba alles jäänud see üks ja õige mudel. Kui aga pole, siis küsi kindlasti asjatundjatest müüjatelt, milline võiks olla kõige õigem valik.

