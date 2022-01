Mida teha, et printer võimalikult kaua vastu peaks?

Printerid on küll üsna hooldusvabad seadmed, kuid üht-teist võiks nendega siiski ette võtta, et eluiga oleks võimalikult pikk ja ootamatutel hetkedel tõrkeid ei tekiks.

Siin on mõned soovitused, mida järgides aitad kindlasti kaasa oma tindi- või laserprinteri pikale ja töörohkele elueale. Täpselt samamoodi, nagu sõiduautoga käiakse korralises hoolduses ja vahetatakse aeg-ajalt vedelikke või asendatakse kuluvaid osi, nii on ka printeritel kindel "läbisõit", mille järel tuleb neid kergelt hooldada.

Suurtel kontori laserprinteritel on olemas isegi spetsiaalsed hoolduskomplektid, mis sisaldavad kõik vajaliku - rullikud, määrded, vahetuskomplektid, seega nende hoolduse jaoks on justnagu autol iga läbisõsidu jaoks oma varuosakomplekt olemas. Hooldusvahemikuks mõõdetakse prinditud lehti või mootori tehtud pöördeid. Tavalise kodukasutaja või väikekontori printeri hoolduseks muidugi piisab lihtsamatest vahenditest, sest nende koormus pole nii suur. Laserprinteri toonerikassetiga tulevad tavaliselt kaasa osa rullikuid ja juhte, mis vahetuvadki koos uue kassetiga õigeaegselt, seega selles osas ongi juba uue toonerikassetiga ka osa hooldust tehtud. Aeg-ajalt tuleks siiski pintsli või harjakesega puhastada ettesöödu Rullikuid ja jooksusid, kuna sinna võib vahele koguneda tolmu ja paberiosakesi, mis pikapeale võivad mehaanilisi osi kulutama hakata.

Tindiprinteril võib vajada tindipea eraldi puhastust

Kui laserprinteri tooner võib kassetis seista pikka aega ja prindikvaliteedile see eriti mõju ei avalda, siis liiga kaua seisnud tint võib üsna kiiresti kuivada ja tindipea düüse ummistada. Seega võib juhtuda, et pikalt seisnud printeriga esimesi lehti välja trükkides tekivad triibud või ei prindita kõike korralikult.

Sel puhul aitab tindipea puhastamine. Alustada võib menüüst puhastusrežiimi valides - siis liigutatakse tindipea tavaliselt vastavasse sektsiooni ja tehakse läbi vastav puhastusprogramm. Seesama võimalus on olemas ka HP printeritarkvaras, valides arvutis näiteks menüüst "Clean Printhead".

Kui sellest ikkagi ei aita, saab proovida teist nippi.

Tõsta printeri kate üles, mille peale liiguvad tindipead hooldusasendisse ja neid saab välja võtta.

Lülita printer välja.

Võta kõik tindikassetid välja ja puhasta lapiga õrnalt ühenduskontakte. NB! Ära kasuta alkoholi ega puhastusvahendeid! Niisutamiseks sobib väike kogus vett.

Puhasta ka printimispea kontakte printeris.

Pane tindikassetid ettevaatlikult tagasi ja lülita printer uuesti sisse.

Nüüd prindi (peale 5 minutit ootamist) välja testlehekülg ja kui endiselt on vigu, tee uuesti tarkvarast prindipeade puhastus, vajadusel ka uuesti lapiga puhastamine. Kui isegi mitme puhastuse järel ei saa printeri trükikvaliteeti tagasi, tuleb juba remonditöökotta pöörduda, kus on rohkem vahendeid kuivanud tindipea puhastamiseks.

HP printeritel on olemas ka automaatne prindipeade puhastus - seda teeb masin ise siis, kui on märke, et tindidüüsid võivad hakata ummistuma. Sellepärast võib juhtuda, et printerit sisse lülitades või enne printimistöö algust tegeleb seade mõnda aega iseendaga ja puhastab ning joondab tindipead.

Hoidu paberi ummistustest ja lahenda neid hellalt

Kui paber kipub printeri sisemuses kinni kiilduma ja seda juhtub juba liigagi tihti, vajavad rullikud ja rattad puhastamist. Ummistunud paberilehe tuleks välja tõmmata ettevaatlikult, mitte jõuga, sest see võib mõne sisemise detaile ära väänata ja ummistused hakkavadki korduma. Kinni jäänud paber tuleb välja tõmmata aeglaselt ning kahe käega mõlemast äärest hoides, mitte rebides. Masinasse jäänud rebenenud paberitükid võivad tekitada kiiret kulumist ja uusi ummistusi.

Ummistused pole iseenesest mingi katastroof ja ei näita ka printeri katki minekut, kuid neid saab vältida, kasutades sirge paberiga paberipakke, mis pole kortsunud ega niiskust saanud. Kuivas kohas hoitud paberilehed ei kleepu üksteise külge ja ei tekita tavaliselt ka ummistusi.

Kasuta õiget paberit. Ära võta liiga paksu, liiga odavat (tolmavat) paberit või laserprinteri jaoks liiga õhukest paberit, mis võib tooneri kuumutamisele mitte vastu pidada. Vale paber kulutab ka liigselt toonerit ja tekitab ummistusi. Paber võiks olla koopiapaber või spetsiaalselt laserprinterile mõeldud paber, tindiprinteri jaoks aga on hea piisavalt paks paber, mis tindiga printides ei hakka lainetama ega märgu liialt.

Hoia printerit õiges kohas

Printer vajab enda ümber väheke ruumi ja ei talu liigset kuumust, seega jäta selle taha ja külgedele (jahtumis-)ruumi ning hoia seadet eemal küttekehadest, näiteks aknaalustest radiaatoritest.

Otsene päikesevalgus pole kontoritehnikale samuti tervislik - kaubanduslik välimus võib halveneda, mida näiteks suvel lahtisest aknast peale paistev päike koos tugeva UV kiirgusega võib teha. Laserprinteri puhul on valgustundliku trumliga seadme päikese käes hoidmine samuti selle omadusi kahjustav.

Söötmisalus, kust sisestatakse üksikuid lehti, võiks olla tavaliselt kokkuvolditud asendis, kui seda ei kasutata. Üsna tüüpiline olukord kontoris on see, kui mõni mööduja takerdub koti või riietega lahtise söötmissahtli otsa. Just kokkupõrgete vältimiseks võiks printeri ümber olla ka piisavalt liikumisruumi.

Puhasta masinat regulaarselt

Printerit peab aeg-ajalt puhastama, nii nagu koristatakse kodu ja kontorit iga natukese aja tagant tolmust ja mustusest.

Suure tolmuimejaga pole küll põhjust printerit imema hakata, kuid hooldus on vajalik käepäraste koristusvahenditega. Laserprinter tuleks kindlasti enne puhastamist varakult välja lülitada ja jahtuda lasta, sest printeril on sees kuumasid detaile.

Kõigepealt eemalda kõik ära käivad paberisalved või tühjenda nende sisu paberilehtedest.

Sisemust tuleb puhastada nii, nagu arvutitki - kas suruõhuga või õrnalt pintseldades. Suur tolmuimeja ei sobi - see võib mõne detaili välja rebida. Samas ei pruugi suruõhuballoonist printeri puhul palju abi olla, kui tolmu on kogunenud palju - siis puhub see lihtsalt tolmu ühest kohast teise. On olemas spetsiaalsed printeri-tolmuimejad, aga ühe masina jaoks koju pole muidugi sellist põhjust eraldi osta. Kui on aga koduses majapidamises mõni väiksem käsitolmuimeja, mille võimsust saab reguleerida, siis see sobib päris hästi.

Laserprinteri sisemuse põhjalikumaks puhastamiseks soovitatakse lausa kanda maski, mis nüüd peaks pea igas majapidamises olemas olema. Nimelt võib printeris peituda tooneritolmu, mis sisse hingates pole tervisele kasulik. Kinnaste kandmine on samuti hea ettevaatusabinõu.

Kasuta originaaltarvikuid

Printeri pika eluea tagavad originaaltarvikud, mis ummistuvad vähem ja sobituvad seadmega paremini, kuna on sama tootja poolt koos printeriga välja arendatud.

Enne kasutamist tuleb tooneri- ja tindikassette hoida pakendis suletuna, siis ei kuiva need ära või ei saa niiskust. Kassetid taluvad tavaliselt temperatuurivahemikku -15 kuni +35 kraadi.

Uuenda printeritarkvara pidevalt

Printeri pikale elueale aitab hästi kaasa ka uue värske tarkvara kasutamine. Aja jooksul küll printeritarkvara maht pidevalt suureneb, kuid uuendatud tarkvaras on lisaks ka paremaid hooldusfunktsioone, jõudluse täiustusi, veaparandusi ja kvaliteeti tagavaid uusi lisandeid.

Kasuta arvutis printeritarkvara. Printeri probleemide korral aitab printeritarkvara neid lahendada, annab teada vigadest ja hoiatab, kui mõni komponent vajab hooldust või vahetust.

Prindidraivereid ja värskendusi saab oma printerimudelile alla laadida aadressilt 123.hp.com.

Kui hooldad oma printerit korralikult, siis on selle eluiga 5-6 aastat, vahel kauemgi.

