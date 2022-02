Kui kasutad erinevaid muusikaäppe ja igas on oma listid, siis oleks vahest hea ka neid liste teistesse äppidesse ümber tõsta. Seda teeb Freeyourmusic.

See kasulik äpp on olemas nii Windowsile, Macile, isegi Linuxile ning muidugi ka Androidi ja IOS-i mobiiliäpina.

Teenused, mida rakendus ristipidi toetab, on näha avapildil - põhimõtteliselt saab saata oma muusika pleiliste ükskõik milliste nende rakenduste vahel.

Peale installi tuleb määrata, kust kuhu muusikanimekiirju saadad. Siis tuleb sisse logida nimetatud teenustesse (kui vaja kaheastmelist autentimist, tuleb ka see lubada).

Avaneb nimekiri listidest, mis sul on muusikateenuses ja näha on ka need nimekirjad, mis pole avalikud, sest andsid äpile loa oma konto andmetele ligi pääseda. Nüüd võid listi(d) välja valida ja teise teenusesse saata.

Näiteks kui tahtsid oma Spotify listi vaadata muusikavideotena Youtube´is, siis valigi Spotify allikaks ja Youtube sihtkohaks.

Hea teenus pole paraku tasuta - õigemini tasuta on sada lugu ja üks pleilist. Edasi küsitakse raha - mitte küll palju, vaid 3,33 eurot kuus. Selle eest sünkroniseeritakse sinu määratud pleiliste jooksvalt valitud teenuste vahel.

Kuid veel enne, kui tasuta teenusest lahkud, saab oma e-posti andmisega veel 200 lugu ühe korra sünkroniseerida. Ja kui sellega siis ümber mõtled, võid kasutada ka näiteks ühekordse tasu eest (11,99 eurot) eluaegset litsentsi, millega saab lugusid käsitsi piiramatult sünkroniseerida, kuid pole kuumaksu eest automaatset sünkroniseerimist.

Muidu heal äpil on aga paar viga. Ekraanil kipub programm mõnikord kummaliselt värelema. Teiseks veaks on tasuta limiidi täitumisel sünkroniseerimise justnagu jätkumine, kuid ootamisel pole mõtet - üle saja loo ei sünkroniseerita, vaid äpp justkui näitab, et seda tehakse edasi. Ja üks pisike detail veel - ilmselt valitakse sobivaks match´iks kõige esimene otsinguga ettetulev vaste, näiteks Youtube´i sõnade video, mitte ametlik muusikavideo, seega pole list just täiuslik pildi mõttes, kui rääkida Youtube´iga sünkroniseerimisest. Aga siiski tuleb ka päris palju muusikavideoid, kui neid on. Spotifysse mujalt sünkroniseerides võidakse listi võtta aga mitte originaalllugu, vaid Karaoke Mix või Radio Edit.