Canon kuulutas välja kaks teleobjektiivi uuele RF bajonetile - RF 800 mm F5.6L IS USM ning RF 1200mm F8L IS USM, täiendades veelgi RF valikut. Hoolimata oma näiliselt kõrgest hinnast ning üle 3 kg kaalust on objektiivid võrreldes eelkäijatega suhteliselt soodsad ning isegi kerged.

Ennekõike on need mõeldud pressi-, spordi- ja loodusfotograafidele.

Canon 1200 mm on 23. veebruari 2022 seisuga maailma pikim autofookusega hübriidkaamerale mõeldud objektiiv. Konkreetse objektiivi eelkäija, peegelkaameratele mõeldud FD bajonetiga 1200 mm F5.6 objektiivi kasutati esimest korda 1984. aasta olümpiamängudel, mil seda oli kokku vaid 5 ühikut ning oli ilmselgelt ilma autofookuseta.1993. aastal kuulutati objektiivi EF versioon välja hinnaga 89 579 USD. Canon ei avaldanud kunagi, kui mitu ühikut seda objektiivi täpselt toodeti ning saadavus oli ainult tellimise peale.

Üsna kindel on, et antud objektiivi müüdi kokku alla 100 ühiku ning kuulujuttude järgi on tegelik number pigem 20 ühiku ringis. Peale tootmise lõpetamist on mõned objektiivid jõudnud müüki ning keskmiselt hinnaga 120 000 - 180 000 USD. 2021. aastal müüdi üks Canoni 1200 mm objektiiv Saksa Wetzlar Camera oksjonil hinnaga 500 000 €.

Pikemalt saab lugeda Canoni 1200mm F5.6 kohta Wikipediast: https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_1200mm_lens.

24. veebruaril 2022 kuulutati välja Canon RF bajonetile 1200 mm F8 objektiiv, mis on mõnevõrra pimedam, kui eelkäija, kuid tänu sellele on see ka mõnevõrra kergem, kaaludes vaid 3,34 kg ehk 1/5 eelkäija kaalust. EF 1200 mm F5.6 kaalus 16,5 kg.

Uus objektiiv on ka 30 cm lühem, fokuseerib minimaalselt 4,3 meetri kauguselt ning omab endas optilist pildistabilisaatorit. RF 1200 mm objektiivi soovituslikuks jaehinnaks on 25500 €.

Välja kuulutati ka RF 800 mm F5,6, mis suudab fokuseerida alates 2,6 m kauguselt, kaalub 3,1 kg ning maksab 21700 €.

Mõlemat objektiivi on võimalik paaritada nii 1,4x kui ka 2x RF extenderiga.

Nii 800 kui ka uus 1200 f8 saavad olema jaemüügis saadaval alates maikuust.

Muuhulgas tähistab Canon EOS Süsteemi 35. juubelit. Esimest korda nägi ilmavalgust Canoni EOS 650 peegelkaamera 1987 aasta märtsis, koos objektiividega nagu EF 35-70 mm f/3.5-4.5, EF 35-105 mm f/3.5-4.5 ning EF 50 mm f/1.8.