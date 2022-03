(Sisuturundus)

Isegi paljudes riikides kehtivate rangete eeskirjade tingimustes on spordiennustuse veebilehed suutnud pidevalt areneda. Alates mobiilsetest spordiennustustest kuni reaalajas kihlvedude ja ülekanneteni spordisündmustest, lõpetades turvalisemate ja mitmekülgsemate maksevõimalustega. Spordiennustust pakkuvad veebilehed, nagu betsafe, on kasutajakogemust pidevalt parandanud.

Spordiennustusest huvitatud inimeste arvu kasvades areneb ka spordikihlvedude valdkond ja seda ümbritsev spordimaailm. Vaatame lähemalt, millised võiksid olla lähiaastate trendid spordikihlvedude turul.

E-spordi panused

Pole hullumeelne arvata, et e-spordist võib vaid mõne aasta pärast saada kõige populaarsem spordiala kogu maailmas. Sellest annavad tunnistust tohutud vaatajate arvud, mida see ala on hakanud genereerima.

Pandeemia ainult kiirendas seda protsessi, kuna teiste spordiliigade sulgemine aitas e-sporti palju populariseerida.

Paljud spordiennustajad, kes on ennustamise mõttes täna oma parimas eas, on üles kasvanud omavahel konkureerivate mängude mängimise ja Twitchi voogedastusega. Selle asemel, et telerist korvpalli või jalgpalli vaadata, vaatavad nad Overwatch League'i või DoTA 2 liigat.

Seega e-sport on juba täna tõsine tegija ja populaarsus läheb tõenäoliselt ainult suuremaks.

Kõrvalpanused

Esmalt oli mängijatele saadaval mängueelne panustamine, seejärel mängu toimumise ajal live panustamine ja sellest järgmine areng on olnud kõrvalpanuste tegemine. See on võimalus, kus mängijad saavad mängu ajal panustada isegi kõige väiksematele sündmustele.

Kas Chelsea lööb järgmise 10 minuti jooksul värava või saab mängus järgmise nurgalöögi? Kas Steph Curry tabab oma järgmise visatud kolmese? Kas Rafael Nadal suudab järgmise vastase servigeimi murda?

Spordiennustamise tehnoloogia edusammud, eriti masinõppes, koos leebemate kihlveoseadustega võimaldavad uusi kõrvalpanuseid pakkuda. Võib eeldada, et reaalajas panustamine on enamiku mängijate jaoks oluline ja kõrvalpanuste pakkumine muudab mängijakogemuse ainult suurepärasemaks.

24/7 teated ja värskendused spordisündmustest

Paljud spordiennustuse veebilehed ja fantaasiaspordi pakkujad on juba vilunud teavitama oma mängijaid viimastest sündmustest. Kuid see läheb individuaalsete mängijate jälgimisega sammu võrra veel kaugemale.

NBA korvpallimeeskonna Dallas Mavericksi omanik Mark Cuban on avaldanud arvamust, et USA-s spordiennustuste legaliseerimise taga on suuresti ka spordiennustuse uuendused, näiteks võimalus mängijate kohta mängu toimumise ajal reaalajas andmeid saada.

Spordikellad võimaldavad meil juba enda igapäevasel tervisel silma peal hoida ning midagi sarnast saab rakendada ka sportlaste jaoks. Vigastuse mõju sooritusele, mängija üldine füüsiline seisund või isegi vaimne valmisolek tehakse mängijate nõusolekul avalikkusele kättesaadavaks.

Reaalajas voogesituse mängud ainult spordiennustuste veebilehtedel

Reaalajas kihlveod või live panused koos mobiilirakendustega on aidanud märkimisväärselt kaasa spordiennustuse populaarsuse kasvule. Kui spordikihlvedude seadused ja ka spordiorganisatsioonid muutuvad järjest avatumaks, võib see viia online kihlveobrändid nendega eritehinguid tegema.

Mitmed spordiennustused sisaldavad juba tipptasemel otseülekande tehnoloogiat. Minnes sealt sammu edasi võivad spordikihlvedude pakkujad sõlmida spordiliigadega varsti ka kokkuleppeid, et mänge edastatakse ainult nende platvormil.

Spordiliigad nagu Premier League ja NFL on juba sõlminud kokkuleppeid kihlvedude sponsoritega. Eksklusiivsed lepingud võib olla sellest järgmine samm.

Kihlvedude platvormid väljaspool online spordiennustusi

Üks ahvatlev asi spordikihlvedude juures ei ole mitte ainult võimalus võita raha, vaid ka emotsioonid, sõprussidemed ja ühtsustunne, mida see tihti endaga kaasa toob.

Sotsiaalmeedias levivad viraalsed videod toakaaslastest tegemas omavahel kihlvedusid ja koos lõbutsemas. Seejuures ei pruugi kihlveod olla seotud üldse spordiga või mingi populaarsele sündmusele ennustamisega. Pole võimatu, et paljudel platvormidel on varsti olemas ka oma spordiennustuse loomise võimalus, millel on spordiennustusega sarnane süsteem.

Spordiennustus on endiselt peamine ennustuste tegemise võimalus, kuid kui kihlvedude pakkujad hakkavad aru saama, et panuste võidukihk on midagi, mis läheb ainult spordisõpradest kaugemale, võib ka siin näha uusi suundumusi.