17. märtsil korraldab Baltikumis tegutsev IT-ettevõte Crayon tasuta virtuaalkonverentsi küberturvalisuse tulevikutrendide tutvustamiseks ja digiohutusega seotud praktikate jagamiseks.

Norra tarkvarafirma Crayon pilvelahenduste Baltikumi juhi Andrey Orlovi sõnul peaks iga organisatsioon hindama ohtu, mida võib endast kujutada tema käsutuses ja valduses olevate andmete kadumine. “Igal ettevõttel peaks olema selleks välja töötatud oma kaitsestrateegia, valitud turvaline ja usaldusväärne tarkvaralahendus, aga samas olema ka plaan küberrünnakutele ja võimalikele riskidele reageerimiseks ning sealjuures ka teadmine, mida häkkerite rünnaku korral ette võtta,” loetleb ta. Olulisel kohal on järjepidev riskide hindamine ning ettevõtetes tehtavate tehniliste muudatuste või tarkvara ja teenuste ostu puhul eelnev selge visiooni ja plaani loomine.

Statistika põhjal on küberjulgeoleku olukord maailmas üha halvemaks muutunud, arvestades registreeritud küberkuritegude arvu järjepidevat kasvu. Rahvusvahelise küberturvalisuse eksperdina tegutseva CQURE asutaja ja tegevjuhi Paula Januszkiewiczi sõnul on jätkuvalt oluline meeles pidada küberhügieeni põhitõdesid. "Esiteks ei tasu unustada, et uusi seadmeid ostes, isegi kui tegemist on traadita ruuteriga, tuleb muuta vaikeparoole, et vähendada interneti-võrku sissemurdmise võimalust. Teiseks tuleks veenduda, et kasutatav tarkvara on tõepoolest usaldusväärne,” kirjeldab ekspert.

Et küberrünnakud on üha sagenenud, ei tasu Januszkiewiczi sõnul eksida oma tegevustes ka siis, kui ennetusmeetmed pole toiminud ja rünnak siiski toime pannakse. “Tuleb tegutseda enesekindlalt - säilitada tõendid ebaseadusliku tegevuse kohta, mis võimaldavad tuvastada kurjategija ja tema tegutsemismeetodid. Ja kui avastatakse tõsisem rünnak, on oluline ühendada nakatunud arvuti jagatud seadmete võrgust lahti,” õpetab Paula Januszkiewicz, kes võtab sõna ka Crayoni tasuta virtuaalkonverentsil.

Crayon Balticsi juhi ja küberturvalisuse konverentsi korraldaja Tomas Ruzgyse sõnul hakkab küberturvalisuse rõhk lähikümnenditel vaid kasvama. "Tulevikku vaadates keskendume lähiajal ennetamisele ja valmisolekule võimalike ohtude vastu. Intsidentideks valmisolek ja kohustuslikud reageerimisõppused muutuvad tõenäoliselt tavaliseks ja igapäevaseks nähtuseks. Ettevõtted hakkavad korraldama koolitusi töötajatele, et tagada lai valik pädevusi, mis ei piirdu kõige haavatavamatega, nagu seni on olnud. Ja kuigi 100% paikapidavaid ennustusi on raske teha, võin kinnitada, et pikas perspektiivis võidavad ettevõtted, millel on juba kindel digitaalse turvalisuse vundament paigas,“ kirjeldab Ruzgys.

Digiohtude trende ja praktikaid tutvustavat CEE tasuta konverentsi korraldab tehisintellektile, masinõppele, pilve- ja tarkvaralahendustele keskenduv rahusvaheline IT-ettevõte Crayon. Ürituse jooksul tutvustavad eksperdid küberturvalisuse tuleviku olulisemaid suundi ja viise, kuidas iga ettevõte saab end digitaalsete ohtude eest kaitsta.

Tarkvaraettevõtte Crayoni peakontor asub Norras, Oslos, ning pidevalt kasvaval ettevõttel on hetkel 50 esindust 35 riigis, sh Baltimaades. Ettevõttes töötab üle 3500 inimese enam kui 40 erinevas riigis. Ettevõtte koostööpartneriteks on rahvusvahelised kontsernid nagu Microsoft, IBM, AWS, Oracle, Google, Workplace from Meta ja teised. Ettevõte on noteeritud Oslo börsil.