(Sisuturundus)

Euroopa Liit on teinud ettepaneku uueks määruseks, mille nimi on Markets in Crypto-Assets ehk MiCA. Selle eesmärk on aidata täiustada hajusraamatu tehnoloogialt ja reguleerida krüptovarasid Euroopas. Seda õigusraamistikku tabas, aga väike tõrge, kuna inimesed märkasid, et see võib viia Bitcoini allakäiguni.

MiCA seaduseelnõu on hea algus Euroopa reguleerimiseks, sest määruse taga seisvatel inimestel on head kavatsused. Nende eesmärk on leida õige tasakaal krüptoentusiastide ja valitsuse vahel. Seda on aga raske saavutada, sest on vaja leida kompromiss erinevate osapoolte vahel.

See seaduseelnõu toob palju kasu enamikule erinevatest tööstusharudest. Sealhulgas ka hasartmängumaailmale nagu näiteks online kasiinole nagu Winnerz.com ja teistele sarnastele platvormidele. Kui olete krüptoturust huvitatud, siis peaksite neid platvorme külastama, sest need on edu jaoks üliolulised.

Kavandatud Bitcoini keeld tühistati

Paljudele jäi silma uudis, kui alguselt räägiti Bitcoini keelust. See on See oli kõige silmatorkavam siis, kui pakuti välja Bitcoini keeld. See oli suuresti tingitud proof-of-work süsteemide keelu eelnõust. POW-süsteem hõlmab märkimisväärse energiahulga kasutamist, mida suur osa ELi juhtkonnast ja ka kodanikest ei pea jätkusuutlikuks.

See keeld, aga ei läinud läbi, mis tähendab, et Bitcoini lisamine oli määruse jaoks tohutu võit. Kui see oleks reguleeritud, võib eeldada, et ülejäänud EL saab sellest kasu, kuna enamik inimesi peab BTC-d krüptoturu suurimaks varaks. Õnneks kogu see määrus liigub paremuse suunas, sest Euroopa riikidel lubatakse investeerida Bitcoini ja samal ajal kasutada seda potentsiaalsetes tulevikuprojektides.

Arusaadavalt on mõned inimesed mures krüptokaevandamise energiatarbe pärast, kuid eksperdid otsivad võimalusi selle parandamiseks. Kasu tuleb siis, kui kasutatakse vähem energiat ja ka Bitcoini kaevandamine toimiks samal viisil. Praegu töötab Bitcoini ja teiste krüptovarade kaevandamine endist viisi endiselt, kuid energiaprobleemi lahendamiseks on kavandatud projekte.

Euroopa Liit selgelt hindab krüptot

Kuna Euroopa Liit näitab üles valmisolekut aidata krüptoregulatsioone, siis ka turg selle arenguga kindlasti õitseb. Selline toetus on oluline, sest suure mõjuga EL on tööstuse kasvule antud valdkonnas ainutähtis ja aitab ka selle edasi areneda.

Ülejäänud krüptoturg saab sellest kasu, sest tööstus kasvab jätkuvalt kui seda Euroopas reguleeritakse. Seda tunnustatakse laialdaselt kogu kontinendil, mis tähendab, et krüpto säilitab oma kindla väärtuse. Samuti peaksite eeldama, et krüptoturg stabiliseerub mõnevõrra, kuna sellel ei ole Euroopas reguleeritud rolli tõttu kõikuvat väärtust.

Krüpto on Euroopas suure tõenäosusega reguleeritud 2025. aastaks

Vaadates MiCA seaduseelnõu, siis on näha plaani krüpto täielikult reguleerida aastaks 2025. Sellel on püsivad tagajärjed mitte ainult EL piirkonnas, vaid ka ülejäänud maailmas. Võite olla kindlad, et krüptoregulatsioon on ka kuum teema kogu maailmas. USA on juba alustanud krüptoturu uurimisprotsesse, mis on samuti suur muutus.

Bitcoin jääb alati krüptoturu osaks ja uued MiCA määrused aitavad tööstusel areneda, koos Bitcoiniga esirinnas. Loodetavasti käsitletakse seda veelgi, sest BTC kaotamine on turule tohutu löök. Õnneks näib, et edasiliikuvad plaanid hõlmavad BTC-d kui olulist arenguosa. See on tööstuse tervislik osa, sest see aitab platvormidel nagu Winnerz.com ilma probleemideta areneda.