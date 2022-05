Stellantis, mille alla kuuluvad brändid nagu Citroën ja Peugeot, ning maailma tuntuim pilvepõhiste lahenduste pakkuja Amazon teatasid aasta alguses koostööst, mille eesmärgiks on muuta autojuhtide elu lihtsamaks ja mugavamaks.

Pilvelahendused on jõudmas järjest enamatesse sõidukitesse ning autotootjad paistavad uutele lahendustele avatumad kui kunagi varem. Mis on selle trendi ajendiks ning mida autojuhid sellest võidavad, kui autofirmad löövad käed maailma juhtivate tehnoloogiafirmadega?

Veelgi nutikamad süsteemid

Autodes pilveteenuste rakendamisel on tihti suurimaks hüveks paindlikkuse ja mugavuse tagamine. Näiteks Stellantise ja Amazoni värske koostöö puhul on üheks kõige selgemini kogetavaks töövõiduks mitmetahuline STLA SmartCockpit tarkvara, mis edaspidi sõidukite meediasüsteemides jooksma hakkab.

Uudne lahendus võimaldab tootjal pakkuda margi- või isegi mudelipõhiseid erifunktsioone, mis tähendab, et süsteemi tööd saab kohandada täpselt juhiprofiili vajaduste järgi. Näiteks Citroëni pereautodes võib STLA SmartCockpit pakkuda võimalusi reisi planeerimiseks ja soovitada tee peale jäävaid vaatamisväärsusi, samas kui Jeepi maasturites võib meediasüsteem anda juhile nõu ja õpetusi auto off-road-võimaluste ja funktsioonide kohta.

Koostöö tehnoloogiafirmadega toob uutesse sõidukitesse ka lahendusi, mis on seni olnud omased peamiselt nutitelefonidele. Näiteks saab pilveteenuste abil viia läbi videokõnesid või pakkuda tagaistmel sõitvatele reisijatele striimingu- ja videoteenuseid. Seejuures saavad autotootjad najatuda pilveteenuste pakutud funktsionaalsusele, et kõiki pakutavaid süsteeme veelgi paremini konkreetse juhi vajadustega kohandada.

Tarkvarauuendused muutuvad oluliselt kiiremaks

Järjest laiemat pilveteenuste hõlmamist autotööstuses tingib ka vajadus pakkuda täienenud turvalisust, kiirust ning nutikaid funktsioone, mille nullist loomine võib olla ebamõistlikult kulukas. Seetõttu otsustavad autotootjad tihti võtta oma teenuste aluseks pilvepõhised tööriistad, mis on loodud oma ala vaieldamatute spetsialistide poolt ning mille puhul miljarditesse eurodesse ulatuvad investeeringud end õigustavad.

Näiteks Amazon Web Services (AWS) kasuks otsustades saavad autotootjad ligipääsu sadadele erinevatele teenustele, mille abil oma klientidele kõige paremini sobivaid lahendusi luua. Seeläbi võivad kliendid kindlad olla, et pilvepõhistele lahendustele loodud tarkvarasüsteemid saavad oluliselt kiiremini uuendusi ja turvaparandusi ning süsteemi töökindlus on igal ajahetkel tagatud.

“Amazon Web Services on pilveteenuste maailmas vaieldamatu tipptegija, kelle teenuseid usaldab üha enam suurfirmasid üle kogu maailma. Näiteks kuuluvad AWSi klientide hulka tuntud firmad nagu Twitter, Netflix, Facebook ja BBC, aga ka paljud riigiasutused. Tugevusteks on AWSil kindlasti pea sajaprotsendiline käideldavus ja tippklassi turvalisus,” sõnas IT-halduse ja AWSi ekspert Riho Raassild.

Uued teenused kiiremalt

Kui seni on autotööstuses innovatiivsete tarkvaralahenduste puhul peamiselt räägitud Teslast, siis koostöö AWSiga hakkab ka kõikidesse Stellantise sõidukitesse veelgi enam uusi lahendusi jõudma. Kui juba varem töötasid arendusmeeskonnad pidevalt selle nimel, et pardatarkvara aina nutikamaks muuta, siis Amazoni teenustele najatumine peaks uute teenuste kättesaadavuse märkimisväärselt kiiremaks muutma.

Selleks, et uued lahendused kiiremini klientideni tuua, arendavad ettevõtted koos pilvepõhist Virtual Engineering Workbench arenduskeskkonda, mis automatiseerib osa tarkvaraarendusest ja masinõppe koolitusprotsessidest. See tähendab, et edaspidi saab turu vajadustele kiiremini reageerida ning uued lahendused peaks sõidukitesse jõudma oluliselt väledamalt.

“Amazon Web Services ei ole vaid koht, kus hoida oma servereid. AWS pakub oma klientidele sadu tööriistu ja lisateenuseid. Autotööstuse kontekstis tähendab see, et tootjad ei pea investeerima serverite ostu ja ülalpidamisse, vaid saavad oma klientidele pakutavaid teenuseid üles ehitada kiirelt ja lihtsalt, kasutades hallatud pilveteenuseid,” kommenteeris spetsialist.

Häälkäsklused ja meelelahutuse tippklass

Lisaks sellele, et uute digitaalsete teenuste loomine muutub kiiremaks ja lihtsamaks, pakub koostöö Amazoniga võimalust tuua sõidukitesse ka Amazoni loodud nutiassistent Alexa, mis muudab info leidmise ja sõidukite erinevate funktsioonide juhtimise mugavamaks.

Mitmed autotootjad on juba aastaid oma sõidukites häälkäsklusi pakkunud, kuid tihti on need olnud mõnevõrra konarlikud või piiratud funktsionaalsusega. Kuna ülemaailmse haardega suurfirmad on saanud oma assistentide arendamisesse investeerida sadu miljoneid eurosid, saab nende integreerimise abil pakkuda autojuhtidele oluliselt laiemat funktsionaalsust kui varem.

Täna on sarnase lahenduse kasutusele võtnud mitmed tootjad ning Stellantise mudelite kõrval leiab Alexa ka näiteks Jaguar Land Roveri gruppi kuuluvatest sõidukitest, Alfa Romeodest ning Audidest. Juhi jaoks tähendab seega koostöö tehnoloogiagigandiga seda, et sõiduki funktsioonide haldamine muutub lihtsamaks kui kunagi varem.

Koostöös Amazoniga loodud uued lahendused jõuavad Stellantise sõidukitesse mitme järgmise aasta vältel.