(Sisuturundus)

Lihtne ülesehitus, minimalistlik menüü, füüsiline klaviatuur ja interneti puudumine – kindlasti tunned ära tavalise mobiili. Piiramatu meelelahutus, akupank ning esmaklassiline disain – tänapäevane nutitelefon. Mobiiltelefonide tulek oli kogu maailma jaoks suur samm edasi. Kõige esimese mobiiltelefoni tootis Motorola juba 1973. aastal ning kuigi läks veel aastakümneid, enne kui mobiiltelefon muutus igapäevaseks, oli esimene samm tehtud.

Kaasaskantavast kohvrist jopetaskusse

Mobiiltelefonide igapäevaseks muutumisele aitas kindlasti kaasa tehnoloogia areng ja sellega kaasnev. Algselt olid mobiiltelefonid hiiglaslikud. 1980. aastateks olid mobiiltelefonide mõõtmed aga piisavalt kahanenud ning neid sai kaasas kanda ka ilma autota. Sellised, kohvrisse mahtuvad telefonid, jõudsid ka Eestisse.

Ning mõõtmed aina kahanesid ja kahanesid! Ühel hetkel hakkasid telefonid taas kasvama, ent kohe kindlasti ei kasva need nii suureks, et läheks jälle kohvreid vaja. Tänapäevased mudelid muutuvad aina õhemaks ja selles osas pole küll tagasiminekut oodata. Ega ka välimuse juures, modernne nutitelefon ongi ekraan – puudub silmapaistvalt suur korpuse osa ja füüsiline klaviatuur.

Miks on nutitelefonile vajalik akupank?

Vanemate telefonide akud pidasid vastu pikki päevi, kui mitte nädalatki, akupank oli täiesti tundmatu. Võimsad nutitelefonid nõuavad aga rohkem energiat ning seetõttu on vaja telefoni iga öö laadida, kui mitte isegi tihedamini. Seetõttu on enamikel nutitelefonide omanikel akupank, mida endaga vajadusel kaasas kanda.

Tänu akupangale on telefoni võimalik laadida igal pool, ole sa siis purjekaga merel, lennukireisil või rabamatkal. Seejuures ei pea muretsema kaabli pärast. Olemas on sisseehitatud kaabliga akupank ning juhtmevaba laadimist pakkuv akupank.

Staatuse sümbolist argipäevaseks lahenduseks

Algselt olid mobiiltelefonid mõeldud ärimeestele, tippametnikele ja teistele vähestele professionaalidele. Selleks, et mobiiltelefon jõuaks igaühe taskusse, läks veel aega. Selle ajaga muutus ka see, mida mobiiltelefonid suudavad teha.

Esimesed telefonid olid suhtlemiseks – kasutajatel oli võimalik üksteisele helistada ja sõnumeid saata. Tänapäevase nutitelefoniga saab teha põhimõtteliselt kõike, mis vaid pähe tuleb. Pildista, filmi, saada e-maile, shoppa Kaup24 või Hansapost e-poodides, vaata filme ja seriaale, mängi, kirjuta või postita sotsiaalmeediasse. See on vaid lühike nimekiri, mida kõike on võimalik ühe nutiseadmega teha. Üldiselt, arvestades seda, kui vähe kasutame telefone lihtsalt helistamiseks, ei olegi enam õige öelda nutitelefon, vaid pigem nutiseade.

Vanadest legendidest uuteni

Üks asi, mis ei ole muutunud, on legendi staatuse pälvinud telefonid, mida paljud teavad ka siis, kui endal ei ole ühte või teist mudelit olnud. Samsung Galaxy Note, Apple iPhone, Sony Xperia Z ja Google Nexus One olid kõik omas ajas mingil moel kõige märkimisväärsemad telefonid, mis leiutatud.

Vaadates aga vanemat generatsiooni, siis kõik on kuulnud legende ja näinud meeme kultustelefoni Nokia 3310 vastupidavusest, samas kui nutitelefon võib kukkuda laualt põrandale ja ongi katki. Vana mobiiltelefon kukkus vanni, lase kuivada ja kasuta edasi. Jääd uue nutitelefoniga rääkides vihmasaju kätte? Parem vii see parandusse ja ole valmis uut ostma.

Vahet pole, mis nurga alt vaadata, mobiiltelefonide areng on olnud metsikult kiire. Ja kuigi tänapäevase nutitelefoni jaoks on vajalik akupank ja seda ei saa teiselt korruselt alla kukutada, pole kahtlustki, et enamik inimesi eelistavad tavalistele mobiiltelefonidele võimekaid nutitelefone.