Nutitelefon on midagi, milleta ei kujuta elu enam ette. See on midagi enamat kui telefonikõnede tegemise vahend. Kusjuures, noorema generatsiooni jaoks on telefonikõne midagi, mida tihtipeale ei tehtagi. Sellest on saanud vahend googeldamiseks, chattimiseks, pildistamiseks jms. Kuidas valida õige nutitelefon?

Kellele otsid uut telefoni?

Nutitelefonide valik on väga suur, need erinevad üksteisest erinevate funktsioonide ja võimaluste poolest, mistõttu on keeruline öelda, millist nutitelefoni peaks ostma. Nutitelefoni valik sõltub sellest, kellele see soetatakse ning mille jaoks on seda kõige enam vaja. Näiteks on mõne suunamudija ootus telefonile midagi muud, kui mõnel vanemal inimesel või koolieelikul. Sõltuvalt telefoni mahust, funktsioonidest ja võimekusest leiab nutitelefonid ka väga erinevas hinnaklassis. Pane paika see, mida ootad telefonist ja leia nendele parameetritele vastavad nutitelefonid. Sa võid kauplustest või e-poodidest leida nutitelefonid väga võimsate kaameratega, aga ka ainult kõige primaarsemate funktsioonidega. Seega lähtu saajast ja vajadustest.

Operatsioonisüsteemi valik - kas iOS või Android?

Järgmine küsimus, millele mõelda on see, et millist operatsioonisüsteemi eelistada. Väga paljude inimeste jaoks on see juba välja kujunenud ning inimesed oskavad kohe öelda kumba eelistada. Kui sinul ei ole kindlat eelistust, siis selgitame lahti, mis on nende kahe erinevus. Kui sulle meeldib ise enda seadme kallal rohkem nokitseda, siis vali kindlasti Android. iOS operatsioonisüsteemil on kindlaks kujunenud lahendused, aga see-eest on tegemist väga lihtsa ja mugava süsteemiga, mis teeb regulaarseid tarkvara uuendusi, pakub iMessage and FaceTime funktsioone jms.

Ekraani suurus

Nutitelefonide ekraanid muutuvad aina suuremaks ja sa võid poest leida mudeli, mille ekraani suurus on kuni 6,9 tolli. See ei ole aga midagi halba, sest aina enam tarbime sisu ja suhtleme teiste inimestega telefoni kasutades. Kui sa oled üks neist, kes kasutab pea kõikideks toimetusteks just nutitelefoni, siis suurem ekraan on see, mida peaksid eelistama. Soovitame sellisel juhul valida mudel, mille ekraan on suurem kui 5,7 tolli. Mis puudutab ekraanitüüpe, siis on olemas LCD- ja AMOLED-ekraanid. AMOLED-ekraanidel on olemas OLED või Super AMOLED (Samsungi puhul) variandid. Neid iseloomustab parem kontras, samuti aitavad need säästa akut, kuna lülitavad välja kõik telefoni mustad pikslid.

Salvestusruum

Praegune standard on madalama hinnaga mudelitel 64 GB ja lipulaevadel 128 GB kuni 512 GB. Soovitame mitte valida midagi, mille salvestusruum on alla 128 GB, kuna see annab piisavalt hingamisruumi nii andmete säilitamiseks kui ka rakenduste allalaadimiseks.

Kaamera kvaliteet

Uued telefonid on väga heade kaameratega, millega saab teha laianurgaga fotosid ja kauneid videoid. Sõltuvalt sellest, kui palju vajad head kaamerat, tuleb valida ka telefon. Hea kaamera on üks peamisi asju, mis loob ka telefoni hinna, seega, mida parem ja vinge kaamera telefonil on, seda kallim on ka antud mudel. Kui sa ei ole suurem pildistaja, siis ei ole vaja soetada endale viimast iPhone mudelit suurepärase kaameraga. Leia midagi, mis on vahepealne ja hea hinnaga.

Need on vaid mõned kriteeriumid, millele uue telefoni soetamisel mõelda. Leia ideaalne telefon ja pikuta võrkkiiges või enda terrassil välimööbli peal ja vaata huvipakkuvaid videoid.