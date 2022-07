Saue Valla teedespetsialisti Indrek Brandmeistri sõnul tingis nutikate ülekäiguradade asukohavaliku asjaolu, et Laagri kooli ees Veskitammi tänaval liigub palju erinevas vanuses lapsi. Samuti on valmimas uus Saue Riigigümnaasium, mistõttu soovis vald suurendada teeületuse ohutust koolide läheduses. “Kuna ka naabervallad on nutikaid ülekäiguradasid rajanud, soovisime need samuti liiklusohutuse suurendamiseks kasutusele võtta,” lisas Brandmeister.

Bercmani nutikad ülekäigurajad paigaldati Saue riigigümnaasiumi, Laagri kooli ja Tuleviku ning Veskitammi lasteaedade lähedusse.

Ülekäiguradade töös hoidmiseks kasutatakse hübriidlahendust, mille puhul töötab ülekäiguraja valgustus päevasel ajal akutoitel ning akusid laetakse elektrivõrgust öösiti, kui tänavavalgustuslambid põlevad.

Bercmani tegevjuht Mart Suurkask lisas: “Kahjuks kuuleme liiga sageli reguleerimata ülekäiguradadel toimunud liiklusõnnetustest ning paljudel juhtudel on kannatajateks nendes õnnetustes just lapsed.”

Tulevikuplaanidest rääkides mainis Brandmeister, et liiklusohutust suurendavaid nutikaid taristulahendusi plaanitakse Sauele ka edaspidi rajada ja ennekõike just koolide ja lasteaedade lähedusse.

Bercmani nutikad ülekäigurajad on paigaldatud Tallinnas, Tartus, Viimsis ja Haapsalus, Sauel, Kuressaares ning peatselt lisandumas Narva-Jõesuusse.