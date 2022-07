Ainsad päris maasturid on jäänud tarbesõidukite sekka ning uus Amarok on ehe näide sellest, et tootjad siiski suudavad ka maasturisuutlike autosid toota.

Uute Volkswagen Amaroki müük Eestis lõppes juba üsna mõne aja eest ning kes tahtis omale pideva nelikveoga vähe jõulisemat kastikat oli sunnitud vaatama jänkide poole või otsima Amaroki järelturult.

Amaroki pideva nelikveo tegi eriliseks Torseni neliveo süsteem, mida aastakümneid kasutas VAG grupi sõsarbränd Audi. Tänaseks on nemadki sellest loobunud ning kasutusele võtnud Haldexi ning sõidukid jäänud valdavalt esiveoliseks ja tagasild sekkub vaid siis, kui vaja.

Testisime Amarokki 2019. aastal ning leidsime, et see on parim kastikas. Tõsi, tänaseks tundub selle varustustase klikiaegne, kuid sõidumugavuselt ei ole sellele siiani ühtegi teist kastikat vastu panna.



Uut Amarokki on olemasoleva info järgi saada nii pideva nelikveoga kui 4Motion nelikveoga, mis viitab nii Fordi kui Torseni või Haldexi nelikveo valikule.



Amaroki pikkust on suurendatud 10 cm ning seda peamiselt salongis, suurendades taga istujate jalaruumi. Asi, mida eurokastikatel reeglina ei ole üldse. Telgede vahe on suurenenud 17 cm, mis teeb kõige ruumikama eurokastika veelgi ruumikamaks.

SingleCab mõõdus sõiduki kasti mahub kaks euroalust. Kandevõime on 1,2 tonni ning suudab vedada kuni 3,5 t haagist.

Täiendavalt on kaasajastatud kõvasti ka kasutajamugavust ning ohutusvarustust.

Mõned näited: automaatne hädapidurdus, LED Matrix esituled, adaptiivne cruise, rea hoidmine, parkimisabid, käru vedamise abid jne ehk lisad, mida kastikatel pigem ei ole.

Kaasajastatud on ka infolust ning keskkonsooli saab valida kas 10- või 12-tollise ekraani. Lisaks on näidikute plokk digitaalne ning roolile on jäetud päris nupud, mitte jubedad mahtuvustundlikud, mis kõigil uutel Volkaritel.

Amarok saab olema valikus kolme 2 l diiselmootoriga, võimsusega 110-154 kW, 3 l V6 177 kW ja 184 kW ning 2,3 l bensiiniga 222 kW. Kõik üle 154 kW mootorid saavad 10-käigulise automaatkasti, mis kuuldavasti Fordilt laenatud, nagu ka 154 kW diisel.

Kui palju Fordiga päriselt autodel erisusi ja mis varustust hinda lõpuks Eestis pakutakse eks ole näha, kui autod reaalselt Eesti jõuavad. Paberi peal ja jutu tasandil võrdluse leiab australlastelt, kelle jaoks kastikate armastus on omaette tasemel.



Selge on see, et rõhku on pandud edevamale varustusele ja klientidele, kes soovivad kastikat pigem elustiilisõidukiks kui tööloomaks. Mitte et see muidugi Amarokki kui tööriista kuidagi devalveeriks.

Eelmüük algab Eestis kuuldavasti 2023. aasta jaanuaris ja esimesed autod võiksid jõuda klientideni aprillis.