Logitechi uus vertikaalse ergonoomilise disainiga hiir Lift on juhtmevaba seade, mis loodud laua taga istudes mugavuse tagamiseks kogu päeva jooksul. Loomuliku peopesakontuuriga disain sobib hästi väikese ja keskmise suurusega kätele ning on saadaval kolmes värvitoonis: roosa, valge ja grafiit. Grafiiditoon on saadaval ka vasakukäeliste versioonis Põhja-Ameerikas ja Euroopas.

Lift on Logitechi Ergo seeria uusim toode ning toetab ettevõtte inimkeskset ja teaduspõhist lähenemist tootekujundusele ja kogemustele. Vertikaalne ergonoomiline hiir Lift loodi hoolikalt läbi mitme kasutajatestide vooru Logitechi ergonoomikalaboris - ja sellel on juhtivate ergonoomikaasutuste heakskiidumärgis.

Lifti pehme kummist kate ja pöidlatugi hoiavad väiksemad käed mugavas asendis tundide kaupa. Hiire 57-kraadine vertikaalne disain pakub parema- ja vasakukäelistele kasutajatele lõõgastavat haaret ja eemaldab surve randmelt, toetades samal ajal loomulikumat küünarvarre asendit kogu päeva jooksul.