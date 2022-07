Teatavasti on inimese käe normaalne asend laual mitte lapiti, nagu enamus hiiri sunnivad olema, vaid ikka serviti. Just selles asendis hoiab rannet uus Logitechi üliergonoomiline hiir Lift Vertical, mis on saadaval nii vasaku- kui paremakäelistele.

Lift on alguses ikkagi harjumatu, kuid mitte kauaks. Nii viieteist kuni kolmekümne minutiga harjub käsi uue hiirega täielikult ära. Kuna asend on palju loomulikum, siis ranne ei väsi, ainult hiirenuppude vajutamisega peab harjuma - vasak nupp on lauast kõrgemal, parem aga madalamal. Sellega harjub õnneks kiiresti.

Testis oli valge hiiremudel, millel on ka üks puudus. Nimelt kipub randme all olev kergelt kummine ja hele korpus kergesti määrduma. Jah, puhastada küll saab, aga pikapeale kipub korpus võtma kergelt kollaka tooni.

Hiire äpist saab Lifti päris tundlikuks reguleerida või siis vastupidi - rahulikumaks. Kaasas on USB adapter Bolt, kuid seda ei lähegi alati vaja, sest hiir toetab ka Bluetoothi.

Sellega aga kippus olema veider anomaalia ühtede suurte Hiina päritolu kõrvaklappidega - mõlemaid Bluetoothiga kasutades võisid klapid aeg-ajalt muusikat hakkima hakata. Oli see nüüd hiire või klappide viga - mine võta kinni. Igatahes sai probleem lahendatud jäädavalt, kui kasutusele tuli USB pesa hõivav Bolti adapter.

Hiir töötab kuni kolme seadmega, nagu paljud teisedki Logitechi universaalhiired ja põhja all asub lüliti, millega võid lülitada erinevate ühenduste vahel: lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti/nutitelefon, kuidas aga ise tahad.

Hiir on väga täpse laser-anduriga, nii et hiirematti pole vaja, töötab ka üsna klaasjatel pindadel.

Nuppudega pole priisatud, kuid siiski on neid rohkem, kui kõige askeetlikumatel osundajatel. Lisaks vasakule ja paremale klahvile leidub veel brauseri jaoks mugav paar edasi-tagasi otse pöidla all. Lisaks on rullik, rullikuvajutus on ka eraldi käsk ja rulliku kõrval veel üks funktsiooninupp.

Logitech Optionsi tarkvaraga saab hiirenuppe ümber programmeerida ja ka tundlikkust sättida.

Kõhu all on magnetiga akuluuk ja selle alt leiab ühe AA tüüpi patarei, mis peaks hiirt töös hoidma paar aastat.

Tänu 57-kraadisele külili-asendile on hiir käe jaoks väga täpne ning sobib eriti just neile, kes pikki päevi hiirega töötavad. Ka täppisliigutajale on see hiir mugav, sest sensor on tõesti täpne ja kiirust saab üsna suures ulatuses reguleerida.

PLUSSID

+ ergonoomiline ja mugav

+ kiire

+ aku kestab kaks aastat

MIINUSED

- valge korpus määrdub kergesti (kuid must mudel on ka olemas)

- pole laetav, vajab akut

- kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech Lift

Hind: ca 80 eurot

Mõõtmed: 71 x 70 x 108 mm

Kaal: 125 grammi

Sensor: Logitech Advanced Optical Tracking, 400-4000 DPI, nominaalne 1000 DPI

Nuppe: 6 (vasak/parem, Edasi/tagasi, keskmine nupp, rullik klõpsuga)

Toide: 1x AA patarei, tööaeg kuni 24 kuud

Ühendus: Logi Bolt USB adapter, Bluetooth

Ühilduvus: Logi Options sobib nii macOS 10.15 kui Windows 10, 11 või uuematele

Taaskasutus: 70% taaskasutatud plastikut, valgel ja roosal mudelil 54%