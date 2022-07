Telia poolt värskelt omandatud 5G sagedusluba läheb kohe kasutusele, sest võrk selleks oli juba valmis ja Telia hakkab pakkuma 5G koduinternetti kiirusega kuni 500 Mbit/s kindlates 5G piirkondades. Nagu ikka, leviala laieneb pidevalt.

Telia omandas 5G sageduslubade oksjonil enampakkumise käigus 5G litsentsi 3,6 GHz sagedusalas. Koos sagedusloa saamisega toob ettevõte turule ka uued internetipaketid nii era- kui äriklientidele. Uutes 5G pakettides ulatuvad kiirused kordades kõrgemale kui senistes 4G pakettides.

Eraklientidele hakkab Telia üle 5G võrgu pakkuma koduinterneti pakette alla- ja üleslaadimise kiirusega vastavalt kuni 100/25 Mbit/s kuni 500/100 Mbit/s. Äriklientidele toob Telia esialgu välja ühe uue paketi, mida saab näha Telia veebilehel.

Telia erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni kinnitusel jõuavad uued 5G paketid klientide ja erinevate piirkondadeni järk-järgult.

„Soovime 5G toel pakkuda paremat kasutuskogemust esmajärjekorras just nendes piirkondades, kus meie tänane 4G võrk teenindab juba hulgaliselt koduteenuste (üle õhu koduinternet ja TV-teenus) kliente. Uuem ja võimekam 5G tehnoloogia aitab muuta andmeside kvaliteedi paremaks ja stabiilsemaks ning võimaldab senisest ka märksa suuremaid kiirusi,“ selgitas Viilmann.

Esimesed piirkonnad, kus Telia teeb oma 5G võrgus suuremate kiirustega 5G Koduinterneti kättesaadavaks, on Tabasalu, Harkujärve, Haabneeme, Rapla, Saue, Kiia, Kohila Rakvere, Alliku, Vääna-Jõesuu, Elva, Vasalemma, Võru, Lähte, Karksi-Nuia, Vändra, Audru, Võsu, Vaivere, Kose, Laulasmaa, Viiratsi, Kuusalu, Jüri ja Jõhvi. Lisaks erinevad piirkonnad Tallinnas ja Tartus. Küll peab arvestama, et 5G koduinternet ei pruugi katta tingimata kogu asulat.

Seda, millise kiirusega Telia internetipakette saavad erakliendid erinevatel aadressidel kasutada, on võimalik kontrollida siin: 5G - Telia.

5G Koduinterneti kasutamiseks on vajalik uue 5G ruuteri olemasolu. 5G ruuteri aitab paigaldada Telia, võimaldades seejuures ruuterit rentida. See tähendab, et kliendil pole vajadust sadu eurosid maksvat ruuterit välja osta.

Telia oli esimene Eesti mobiilsideoperaator, kes avas klientidele 5G võrgu vanadel sagedustel 2020. aasta novembris. Hetkel on Telia ainus Eesti operaator, kelle 5G võrgus saavad teenuseid kasutada nii mobiili- kui koduteenuste kliendid. Telia suurim 5G leviala katab kolmandiku Eesti elanikkonnast ning Telia võrgus kasutab 5G telefone enam kui 100 000 klienti.