Sajad tuhanded kõned ja miljonid megabaidid - laulu- ja tantsupidu paneb mobiilivõrgud proovile

Sel nädalal toimuv laulu- ja tantsupidu toob pealinna kokku kümneid tuhandeid esinejaid ja pealtvaatajaid. Sideoperaator Telia on selle tarbeks paigaldanud peopaikadesse mobiilivõrgu lisamahte ning avanud kõigile oma mobiiliklientidele 5G võrgu kiirused.

Kahe aasta tagusel noorte laulupeol tehti Telia võrgus Tallinna Lauluväljakul ligemale 260 000 mobiilikõnet, see rekord võib puruneda.

Tänavusel laulu- ja tantsupeol tarbitakse eeldatavasti miljoneid megabaite andmeid.

Telia on tänavuse laulu- ja tantsupeo raames ette võtnud erinevaid samme, et mobiilivõrgu võimekust just suuremates peopaikades tõsta.

Telia mobiilivõrgu osakonna juhtivinseneri Ermo Polma sõnul on ettevõte nii Tallinna Lauluväljakul kui Kalevi staadionil moderniseerinud kõik oma mobiilside tugijaamad ning lisanud sinna ka täiendavaid mahte, et suuri rahvahulki teenindada.

"Tallinna Lauluväljakule paigaldasime kaks täiendavat 5G tugijaama, mis teenindavad eeskätt peoplatsi osa. Lisaks sellele lisasime ajutised 4G ja 5G tugijaamad Lauluväljaku ülemisse ossa, mis toetavad leviga piletikassa ja sissepääsu piirkonda," märkis Polma.

Kalevi staadionile paigaldas Telia samuti ühe täiendava ajutise mobiilside tugijaama, mis teenindab staadioni sissepääsuala.

Lisaks avas Telia 19. juunil just tänavuse laulu- ja tantsupeo raames oma mobiiliklientidele 5G võrgu kiirused. See tähendab, et kõik Telia mobiilikliendid, kellel on 5G toega telefon, saavad kasutada jaanipäevast kuni juuli lõpuni 5G võrgu eeliseid ning selle eest lisatasu maksta ei tule.

Ermo Polma lisas, et kuigi suuremad peopaigad on varustatud täiendavate mobiilside võimekustega, võib teatud ajahetkedel mõnes asukohas esineda mobiilivõrkudes ülekoormusi, kuna üheaegselt teenindatakse kümneid tuhandeid kliente.



"Inimesed kasutavad üksteisega suhtlemiseks üha enam erinevaid suhtlusäppe ja sotsmeedia rakendusi, mis kõik tarbivad mobiilset andmesidet ning see võib tekitada ka ajutisi ülekoormusi. Sellistel juhtudel soovitame suhtluseks kasutada tavalist mobiilikõnet või SMSi, kuna neid käsitletakse andmesidest eraldi ning mobiilsideteenuse vaates on nendel ka kõrgem prioriteet," lisas Polma.

Siiski usub Telia mobiilivõrgu osakonna juhtivinsener, et laulu- ja tantsupeoks on ettevõte oma mobiilivõrgu võimekusega kenasti valmis ning usku sellesse on sisendanud ka hiljutised Imagine Dragonsi ja Justin Timberlake’i kontserdid, mil mobiilivõrk sai Tallinna Lauluväljakule kogunenud rahvahulga teenindamisega kenasti hakkama.

Kui võtta aluseks paari aasta tagune noorte laulu- ja tantsupeo statistika, on tänavusel suurpeol oodata mobiilivõrkudes uusi rekordeid nii tehtud kõnede, saadetud sõnumite kui tarbitud andmemahtude näol.