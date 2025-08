Ülikiire 2,5 Gbit/s koduinternet jõuab nüüd ka Telia eraklientideni

Eelmise aasta lõpus Telia poolt äriklientideni toodud ülikiire 2,5 Gbit/s internetiühendus jõuab alates 1. augustist ka ettevõtte eraklientideni.

2,5 Gbit/s ühenduse pakkumiseks kasutab Telia XGS PON tehnoloogiat, mis võimaldab ülikiire koduinterneti viia majapidamisteni, kuhu jõuab Telia valguskaabel. Lisaks saab kõnealust kiirust kasutada (Enefiti) operaatorineutraalse võrgu peal.



Hetkel on võimalik Telia kiireimat koduinterneti paketti kasutada ligemale 180 000 Eesti aadressil ning edaspidi suureneb selliste aadresside hulk järk-järgult.

Telia tehnoloogiajuhi Janno Kriiska sõnul võttis ettevõte XGS PON tehnoloogia oma interneti püsivõrgus testkasutusse juba 2023. aastal: "2024. aastal hakkasime 2,5 Gbit/s kiirusega ühendust pakkuma äriklientidele ning nüüd tõime ülikiire interneti ka eraklientideni. Kuigi valdav enamus tarbijaid täna veel nii kiiret ühendust ei vaja, leidub siiski kliente, kellel on näiteks tööalaselt vaja edastada ja töödelda mahukaid disaini-, foto- või videomaterjale. Näeme, et ülikiire ühendus võiks olla sobiv lahendus just kõige nõudlikumale sihtrühmale."

Telia 2,5 Gbit/s koduinterneti pakett maksab 95€ kuus, olles ühtlasi turu soodsaim pakkumine kõnealuse kiiruse puhul. Seda, millistel aadressidel on võimalik Telia kiireimat koduinternetti kasutada, saab mugavalt kontrollida ettevõtte veebilehelt www.telia.ee/koduinternet.



Hetkel on Telia kõige populaarsem koduinterneti pakett kiirusega 100 Mbit/s ning seda kasutab enam kui 50% ettevõtte koduinterneti klientidest.

Veebruaris sel aastal hakkas 2,5 Gbit/s optilise kaabli koduühendust pakkuma ka Elisa. nendel maksab see teenus 99,99 eurot kuus.