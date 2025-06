Tehisaru aitab suvel hoiatada inimesi lähenevast äikeseohust

Telia saatis 2024. aastal oma klientidele enam kui 530 000 äikese eest hoiatavat SMS sõnumit. Osaliselt tänu sellele kahanes äikesega seotud kliendipöördumiste hulk enam kui kaks korda ning ettevõte jätkab hoiatavate sõnumite saatmist ka sel suvel.

Telia poolt välja arendanud lahendus kasutab tehisaru, mis kontrollib igal hommikul ja õhtul järgneva 12 tunni ilmaennustust. Kui tuvastatakse, et mõnes Eestis piirkonnas on äikese esinemise tõenäosus suurem kui 40 protsenti, edastatakse selle piirkonna klientidele hoiatav SMS-sõnum.

Teate saavad need kliendid, kes kasutavad Telia koduinterneti ja TV teenust vasekaabli ühendusel.

Telia kvaliteedijuhtimise osakonna protsessijuht Indrek Fridolini sõnul saab igal suvel äikese tõttu Eesti kodudes kahjustada terve hulk erinevat koduelektroonikat nagu telerid, digiboksid ja ruuterid. Näiteks 2024. aastal tuli äikesest tingitud ülepinge tõttu välja vahetada üle 260 Telia ruuteri.

"Meie koostööpartneri ehk Soome meteoroloogiainstituudi (FMI) andmetel tabas 2024. aasta maist kuni septembri lõpuni Eestis maapinda üle 76 000 välgulöögi ehk ca 10 000 võrra enam kui aasta varem. Kõige rohkem äikesetorme tabas Eestit juulis ning nende tekitatud kahjud olid kõige suuremad Harjumaal ja Pärnumaal," märkis Fridolin.

Fridolini kinnitusel on Telia äikese eest hoiatavaid SMS-sõnumeid oma koduteenuste klientidele edastanud juba mitu aastat ning see on aidanud kasvatada inimeste teadlikkust.

"Kuigi eelmine aasta oli viimase seitsme aasta kõige äikeserikkam, registreerisime me 900 äikesest tingitud kliendipöördumist ehk enam kui kaks korda vähem pöördumisi kui 2023. aastal, mil nende arv ulatus üle kahe tuhande," lisas Fridolin.

Lisaks äikese eest hoiatavatele sõnumitele pakub Telia oma klientidele, kelle koduteenused on äikesetormi tõttu ajutiselt häiritud, piiramatu mahuga mobiilset internetti, mida saab kasutada kuni äikesest tingitud rikke kõrvaldamiseni. Sellist võimalust kasutas 2024. aastal ca 1200 klienti. Tasuta mobiilset internetti võimaldab ettevõte oma klientidele äikesega seotud rikete korral ka kogu tänavuse äikeseperioodi vältel.