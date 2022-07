(Sisuturundus)

Viimaste aastate jooksul on finantsteemad tohutult populaarsust kogunud. Üha enam räägitakse rahatarkusest, finantsvabadusest ja investeerimisest. Kuid millal ja kuidas võiks pere kõige noorematele neid teemasid tutvustada?

Oma vigadest õppimine

Kõik teavad, et mida varem millegi õppimisega alustada, seda lihtsam on õpitut tulevikus realiseerida. Tihtipeale on täiskasvanueas väga keeruline käitumismustreid muuta. Just seetõttu ongi varakult omandatud rahatarkus nii väärtuslik. Lapsepõlves saadud teadmised kannavad meid läbi elu ning noorena õpitud rahaga ümberkäimise harjumused määravad suuresti selle, kuidas me tulevikus hakkame saame.

Mitte keegi ei tee midagi esimesel korral täiuslikult. Nii on ka rahaga. Kuigi paljud teavad, et osa sissetulekust võiks säästa ja hiljem ehk isegi osa sellest investeerida, ei saavuta sellist mõtteviisi üleöö. Nii mõnigi meist on oma esimesed palgad maha laristanud, nii et hiljem ei teagi, mille peale see kulus. Lõpuks viibki sihile harjutamine ja heade rahaharjumuste juurutamine.

Taskuraha olulisusest

Rahatarkuse parim õppemeetod on praktika. Selleks, et rahaga ümberkäimise harjumus saaks tekkida, võiks lastele regulaarselt taskuraha anda. Ilmselt teavad kõik lapsevanemad tunnet, kui lastega poodi minnes soovivad nad sealt pea kõike, mis silma hakkab. See on loomulik, sest neil pole aimu raha väärtusest ja selle teenimisest.

Andes lapsele regulaarselt taskuraha ja vabad käed kulutamaks seda asjade peale, mida ta soovib, tekib ajapikku arusaam, et oste tuleb planeerida ning absoluutselt kõike pole alati võimalik ega ka mõistlik osta.

Kui avada lapsele pangakonto varakult, saab ta õppida lisaks sentide ja paberraha lugemisele ka raha väärtuse mõistmist mittefüüsilisel kujul. Luminor Debit kaart on saadaval alates 6. eluaastast ning sellega tuleb otseloomulikult kaasa ka internetipank, et laps saaks oma rahaasjadel ise silma peal hoida.

Raha kogumine

Tihtipeale ei ole lapse sooviks pelgalt jäätis või limonaad, vaid hoopis puldiga auto või häält tegev nukk. Just selliste suuremate soovidega on hea õppida raha kogumist. Kui kogumine lihtsalt kogumise pärast võib lapsele olla arusaamatu, siis konkreetne eesmärk aitab püsida õigel rajal ning tekitab harjumuse oma rahaga ümber käia.

Kuigi rahakassaga kaasneb teatav põnevus, sest kunagi ei tea, kui palju on sinna juba kogunenud, annab pangakonto võimaluse internetipanka sisse logida ja igal ajahetkel mugavalt järele vaadata, kui palju on veel eesmärgi saavutamiseks tarvis koguda.

Meelerahu lapsevanematele

Kuigi vanemad tahaksid alati oma lapsi ja nende otsuseid usaldada, võib rahatarkuse omandamisel ka sekkumist vaja minna. Just seetõttu on hea, kui lapsele on avatud pangakonto ning see on ühendatud vanema kontoga. Nii saab lapsevanem lapse rahaasjadel silma peal hoida ja vajadusel ka limiite seada. Otseloomulikult on kasulik ka see, et vajadusel on võimalik ühe nupuvajutusega konto sulgeda, kui laps on kogemata kaardi ära kaotanud. Luminor Debit annab lastele võimaluse ka internetipangas makseid teha, et ei peaks alati vanemaid tülitama, ning ka PIN-koodi meelde tuletada, kui see on ununenud.

Kuna lapsed võivad olla veidi hajameelsed, võib pangakaart ununeda poodi või automaati. Tegelikult ei olegi vaja kaarti kaasas kanda – kontaktivaba maksmine on lapsele mugav võimalus oma ostu eest tasuda, kasutades selleks telefoni või nutikella.

Pangakonto saab lapsele mugavalt veebis avada, nii et laps jõuab juba suvel enne kooliminekut raha ja pangakaardiga ümberkäimist harjutada.