Kes vähegi viimaste aastate jooksul sõidujagajaid või taksot linna peal näinud, teab kui suur osa sellest autopargist moodustab Škoda kaubamäri kandvate sõidukite arv. Olgugi, et Enyaq on eriline, tootja esimene elektrikas, avad harjumuspäraselt tagumise ukse ning istud sisse.

Siis mõistad, et oled autos tegelikult üksi , istud rooli, pobised harjumuses sihtkoha aadressi ning hakkad sõitma.

Mis selles halba on, et Škoda näol taksoga tegu? Ei olegi, pigem on see hea: Škoda on tööriist, mõeldud sõitmiseks, mitte eputamiseks. Peaaegu nagu Dacia aga kallim. Läbiv on praktilisus, kõrgelt hinnatud töökindlus, ilma liigsete vilede ja kelladeta. Sisuliselt kõike muud kui edev ja huvitav.

Eks see, kui hästi Enyaq suudab kõrgetele ootustele vastu panna näitab vaid aeg..

Enyaq neid nuppe ei oma aga takso tunne on ikka.

Miks ikkagi takso või on see vaid maine?

Superbi igavas interjööris on kõrvalistuja seljatoe juhipoolsel küljel istme liigutamise nupud. Miks peaks keegi tahtma nii tihti kõrvalistuja istet liigutada, et sinna nupud panna? Eks ikka selle pärast, et tagaistujal rohkem ruumi oleks. Kui arvata, et ukse sees olev vihmavari on juhile, siis ilmselt tasuks kaks korda enne mõelda. Enyaq-il nupp ei ole ja on vaid vihmavari, takso tunne on ikka.

Enyaq on praktilisem, kui sõsarmudel ID-4.

ID tundub fäänsi, kui sisse istud. Mahtuvustundlikud sõrmelibistusele reageerivad nupud (mis muide on kohutavad), käigukang viidud roolile jne. Teistsugune, innovaatiline, midagi, mis tavaliselt Volkarit liialt ei iseloomusta.

Enyaq istud sisse, nagu suvalisse Škodasse ja hakkad sõitma. Kui makk räuskab, ei teagi, et tegu on elektriautoga. Arusaam tuleb, kui oled mõnda aega vaikuses sõitnud või kõvemini gaasi ei vajuta, sest elektriauto tõmbele täna vastast ei ole.

Škoda interjöör on klassikalisem, paljude sõnul kvaliteetsem. Halb see kindlasti ei ole, kas just kvaliteetsem, sõltub eelistustest ja maitsest. Demosõidukid on üldjuhul täislaks varustuses ning mis tunnetusega soodsam, kaltsust sisu on, selle proovisõidu tulemusena ei tea.

Meie proovõiduk oli seest, servat serva kaetud vegan lehmadega. Ka rooli pealt vaatab vastu vana hea Škoda: nupud, mis päriselt töötavad, ka pimedas leiab üles, on alati olnud samas kohas ning ei vaja mingit ümber õppimist.

Ekraani alla on tehtud väike nahatatud serv, mis tundub disaini element, kuni sõidu ajal soovid midagi ekraanilt tabada. Ahaaaa, see on päris funktsionaalne, eriti peale volkariga sõitmist kus ekraan sõites lausa kasutuskõlbmatu.

Millest siis Elektrika valu?

Laadimisvõigustikus!

Elektriauto ei sobi kõigile nagu ei meeldi ka kõigile ananass pitsa peal.

Mingil põhjusel elektriauto, kui religiooni, kuulutajad väidavad ikka ja jälle, et kui sa elad nagu keegi teine, käid teistes kohtades ning hakkad teenima neli korda rohkem, on see parim asi mis iial leiutatud.

Selles on neil õigus: Kui oled keegi teine, siis sobivad ja maitsevad sulle teised asjad.

Kui jätta kaardilt välja Tallinn ja Tartu, on Eestis kokku uutele autodele sobilike laadijaid ca 17.

Paberi peal on meil üle 200 laadija, kuid nendest üle 160 on sisuliselt kasutud.

Seega, kui satud sõitma mujal kui Tallinn-Tartu, pead korralikult planeerima, et mitte Mustveesse neljaks tunniks lukku jääda.

Mis puudutab Enyaq, siis tegu on väga viisaka autoga, millest vähemat 60tuh maksvast sõidukist ei ootaks.

Soovitan ning jättis märksa rafineerituma mulje, kui ID4, kuid sama palju ka konservatiivsema, kui mitte öelda igavama.