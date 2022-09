Logitech avalikustas eelmisel nädalal oma mänguriseeria mudelid G502 X, G502 X LIGHTSPEED ja G502 X PLUS ehk ühe maailma populaarseima mängimishiire värskeimad versioonid, mis sisaldavad mitmesuguseid uuendusi.

G502 X kujundab ümber tuttava G502 vormi, andes sellele samal ajal värskeimate mängutehnoloogiate, sh LIGHTFORCE optilis-mehaaniliste hübriidlülitite kasutuselevõtuga uue sisu.

„G502 hiir on internetimängude maailma ikoon ning me teame, et see kogukond ootab pikisilmi, mida põnevat järgmise põlvkonna hiir endaga kaasa toob,“ sõnas Ujesh Desai, Logitech Gamingu asepresident ja peadirektor. „Kujundasime legendaarse G502 ümber, täiendades seda disaini ja tehnika alaste uuendustega, mis toovad selle legendaarse mänguhiire uude mängimise põlvkonda. Kergemate materjalide ja tipptehnoloogiaga tõotab uus G502 X jätkata G502 ülima soorituse ja täieliku kontrolli traditsiooni.“

Logitech G teeb ainulaadseks asjaolu, et kõik G502 X mudelid on varustatud tuliuue LIGHTFORCE optilis-mehaaniliste hübriidlülititega, mis tagavad suure kiiruse ja töökindluse, samuti täpse reaktsiooni.

G502 X-l on ümber kujundatud, pööratav ja eemaldatav DPI ehk resolutsiooni muutmise nupp, mis sobib mitmesuguste käesuurustega. Ümber kujundatud stabiilsem ja kergem kerimisratas säilitab G502 legendaarse topeltkiire ja piiramatu jooksuga kerimise. Hiirel on juhtmevabade mudelite laadimiseks USB-C laadimisava, samuti vähendab õhukejuhe kaalu ja tagab minimaalse jäikuse.

The G502 X on varustatud ka HERO 25K ülitäpse mängusensoriga, pakkudes täpsust alla mikroni tasemel.

Lisaks juhtmevabadele tegevustele ning koos LIGHTFORCE’iga on reaktsiooniaeg eelmise põlvkonna mudeliga võrreldes 68 protsenti kiirem. LIGHTSPEEDI juhtmevaba protokolli värskendus võimaldab mängijatel ühendada ühe vastuvõtja külge G HUB-i seadmete sidumise tööriista abil kaks LIGHTSPEED-seadet. Mängijad saavad kasutada G502 X-i sama vastuvõtjaga, millega G915, G915 TKL, või G715 klaviatuure.

Lisaks ühildub G502 X sari Logitech G POWERPLAY juhtmevabade laadimismattidega, mis tagavad aku piiramatu juhtmevaba kasutusea.

G502 X PLUS mudel on varustatud LIGHTSYNC RGB-ga, millel on LED valgustus, mis on kohandatav mängides.

Kõik kolm hiirt on saadaval musta ja valget värvi korpusega.

Hind ja kättesaadavus

Logitech G502 X, G502 X LIGHTSPEED ja G502 X PLUS mänguhiirte soovituslikud jaehinnad on vastavalt 90, 149 ja 169 €.